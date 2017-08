Lahko bi opravili še sto operacij

30.8.2017 | 08:30

Splošna bolnišnica Brežice (Foto: M. L.)

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice lahko tudi v prihodnje prevzame del bolnikov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo za operacijo kile in žolčnih kamnov. Do konca leta bi tako lahko v tej bolnici opravili še okrog 50 operacij kil in 50 operacij žolčnih kamnov, zato sprejemajo bolnike iz vse Slovenije, pojasnjujejo v tej zdravstveni ustanovi.

»Pred samo operacijo je potrebno opraviti pregled v kirurški ambulanti. Pregled je možen vsak delovnik med 8. in 14. uro, predhodno naročanje pa ni potrebno. Ob obisku mora imeti bolnik le ustrezno veljavno napotnico in urejeno zdravstveno zavarovanje,« navajajo v brežiški bolnišnici, ki velja za bolj uspešne pri skrajševanju čakalnih dob.

M. L.

