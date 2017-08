FURS opominja: Uredite si obveščanje na svoj elektronski naslov!

30.8.2017 | 09:00

Doslej si je obveščanje preko elektronske pošte uredila manj kot tretjina zavezancev (Foto: J.A., arhiv DL)

Novo mesto, Ljubljana - Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo se dokumenti obvezno vročajo elektronsko, fizičnim osebam pa le, če so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Gre za zelo pomembne akte, zato na Finančni upravi vse davčne zavezance pozivajo, da (če še niso) uredijo vsepotrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.

Sporočite svoj elektronski naslov

Davčne zavezance pozivajo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta. Če so elektronski naslov doslej že sporočili npr. za namene eOpominjanja, jim ga ni treba ponovno sporočati. Elektronski naslov je potrebno sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS.

Če zavezanec ne sporoči svojega elektronskega naslova, se mu lahko zgodi, da ne bo seznanjen z vročitvijo dokumenta v eDavke. Na ta način lahko zamudi kakšen pomemben rok, kot npr. rok za pritožbo. eVročitev se namreč šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

Kot so še sporočili s FURS, od 286.598 zavezancev, ki jim FURS dokumente vroča elektronsko prek sistema eDavki, jih ima trenutno le 81.700 (28,5 odstotkov) urejeno elektronsko pošto za obveščanje.

S. G.