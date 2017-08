Kmetija Ostanek-Heric zmagovalka akcije S kmetije za Vas

30.8.2017 | 11:00

Foto: Facebook stran Kmetije Ostanek

Najboljšim kmetijam so priznanja podelili državna sekretarka MKGP mag. Tanja Strniša, direktor tednika Kmečki glas Peter Zadel, vodja projekta Agrobiznis pri Andreja Hrovat in predsednik KGZS Cvetko Zupančič. (Foto: KGZS)

Foto: Facebook stran Kmetije Ostanek

Gornja Radgona, Male Pece - V sklopu 55. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA so včeraj med drugim razglasili rezultate akcije S kmetije za Vas, ki jo je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s spletnim portalom Agrobiznis ter tednikom Kmečki glas. V njej je sodelovalo devet kmetij, zmagala pa je kmetija Ostanek-Heric iz Malih Pec pri Šentvidu pri Stični, o kateri smo pisali tudi že v Dolenjskem listu.

Namen te akcije je izbrati kmetije, ki na izviren, dovršen in uspešen način neposredno tržijo kmetijske pridelke in izdelke ter storitve. Ocenjevali so tako urejenost kmetije kot tudi raznolikost prodajnih poti in nenazadnje prepoznavnost v prostoru. Ogledala si jih je tričlanska komisija, ki so jo sestavljale Barbara Remec, novinarka tednika Kmečki glas, Petra Šubic, urednica spletnega portala Agrobiznis in Andreja Krt Stopar s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Poleg zmagovalne kmetije je sodelovalo v izboru še osem kmetij. Posebno priznanje za inovativnost je prejelo posestvo Sončni raj iz Vodol pri Malečniku.

Srebrna priznanja so prejele kmetije Vizjak iz Zadrž pri Šmarju pri Jelšah, kmetija Žitnik iz Starošincev pri Cirkovcah, Turistična kmetija Breg iz Brega pri Golem Brdu, Dobrovo in Kmetija Kerin iz Straže pri Krškem.

Bronasta priznanja pa so si v izboru prislužile kmetija Škrobar iz Črncev pri Apačah, turistična kmetija in vinska klet Puhan iz Bogojine ter kmetija Ažman iz Suhe pri Predosljah.

PREDSTAVITEV KMETIJ



KMETIJA OSTANEK HERIC, Male Pece, Šentvid pri Stični

Damjana Ostanek Peric, lastnica in mlada prevzemnica kmetije, je z optimizacijo delovnega procesa: od pridelave sadik za lastne potrebe in nadalje pridelave vrtnin in poljščin, ki jih tržijo na domu, tržnicah in prek vmesnega posrednika, ponudbo nadgradila s predelavo in vložninami. Na kmetiji letno pridelajo 100 ton zelenjave, od tega je 30 % predelajo sami. Vrtnine za vlaganje pripravljajo še posebej skrbno, večinoma ročno, po preizkušenih lastnih receptih. Kmetija je že od samega začetka vključena v integrirano pridelavo vrtnin, zato je zelenjava kakovostna. Kmetija poleg svežih vrtnin in poljščin kupcu nudi vložene kumarice, rumeno papriko, rdečo papriko s česnom in peteršiljem, domačo zelenjavno mešanico in domači ajvar, vloženo rdečo peso, rdečo papriko, mešano solato, stročji fižol, sladke in pekoče feferone, kislo zelje in kislo repo.

KMETIJA KERIN, Straža pri Krškem

Na kmetiji Kerin, v čudoviti idili med vinogradi, v skrbno načrtovani in urejeni Hiši frankinja si človek mora vzeti čas za »dušo privezat«. Mladi prevzemnik kmetije Lojze Kerin s ponosom pove, da ga je vinska trta spremljala od rojstva. Njegovemu rojstvu v čast je oče 1981. leta posadil prvi vinograd modre frankinje. Danes je njihova posebnost bela frankinja, ki jo imajo v ponudbi poleg modre frankinje in še šestih drugih odličnih vrst vina. Znanje, ki ga je Lojze pridobil na fakulteti, je dopolnil še z licencama za someljeja in degustatorja. V praski se nenehno izpopolnjuje in letno preizkusi več različnih tehnologij kletarjenja in tako je njihovo vino vsako nekaj posebnega. Gostom ponujajo pester izbor vin, ki ohranjajo tradicijo posavskega vinorodnega okoliša, in vin, ki sledijo novim trendom. V sodobno zasnovani Hiši frankinja si gostje lahko ogledajo celoten postopek zorenja vina, poskusijo njihov prodajni asortima in kupujejo v lično urejeni prodajni sobici. Njihova vina tržijo tudi v priznanih slovenskih gostilnah in restavracijah.

J. A.