Najstarejši Slovenec znova praznoval v družbi predsednika države

30.8.2017 | 10:10

Foto: STA

Najstarejši Slovenec Nikolaj Dragoš, po rodu Belokranjec, je v nedeljo, 27. avgusta, dopolnil 110 let, včeraj pa ga je na praznovanju v poljanski enoti ljubljanskega Doma upokojencev Center, kjer biva zadnjih nekaj let, obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. V krajšem pozdravnem nagovoru je poudaril, da takšen jubilej tudi drugim daje upanje v krepko zdravje in kakovostno bivanje v visoki starosti (glej video spodaj)

Foto: STA

Kot je pred nekaj meseci za Dolenjski list povedal najstarejši živeči Slovenec, recepta za tako dolgo življenje ni, saj vsak živi v drugačnih razmerah in ima drugačne življenjske navade. Zase pravi, da je vedno trdo delal, že kot deveti otrok v kmečki družini, potem v vojski in nazadnje v policiji. »Če zmerno ješ, piješ in dovolj spiš, si že na dobri poti, potem pa svoje dodajo še geni in nekoliko sreče. O tem, da bom dočakal tako starost, se mi še sanjalo ni," je dejal takrat.

Nikolaj Dragoš je še do nedavnega pisal pesmi, poleg tega je v 100. letu napisal avtobiografijo. Sluh ga je v zadnjem obdobju nekoliko zapustil, a ne toliko, da se ne bi s tamburico za nekaj pesmi pridružil orkestru, ki je skrbel za prešerno vzdušje na praznovanju, je poročala STA. Slavljencu je Pahor včeraj podaril glasbeno skrinjico, slovesnost pa so s kulturnim programom popestrili še priložnostni zbor doma upokojencev, folklorna skupina Dolsko in tamburaški orkester Bisernica.

Po statističnih podatkih je ob polletju v Sloveniji živelo več kot 220 ljudi, ki so dopolnili sto ali več let. V spletni enciklopediji Wikipedia, ki se v veliki meri naslanja na medijska poročanja, pa naj bi bili edini ženski v slovenski zgodovini, ki sta dosegli starost 110 let, Katarina Marinič in Marija Vencelj Maggi.

S. G.

Video, objavljen na Facebook strani Boruta Pahorja