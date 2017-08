Milan Jazbec podpisal za predsedniško kandidaturo

30.8.2017 | 11:30

Brežice - Milan Jazbec, ki je aprila letos kot prvi napovedal, da namerava kandidirati za predsednika Republike Slovenije na volitvah 2017, je napoved potrdil uradno, s tem ko je na upravni enoti v Brežicah oddal 28. avgusta svoj podpis.

Oddajo podpisa je pospremil z besedami: »Danes je zame poseben dan, saj se tudi uradno pričenja udejanjati moja namera, da kot neodvisni kandidat nastopam na letošnjih volitvah za predsednika Republike Slovenije.«

Zbiranje podpisov poteka med 21. avgustom in 27. septembrom in v tem času mora predsedniški kandidat zbrati vsaj 5.000 podpisov podpore volivk in volivcev za uradno vložitev kandidature. Pri zbiranju podpisov Jazbecu pomagajo tudi domačini iz Posavja.

M. L.

