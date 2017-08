Na morje peljali tudi 68 osnovnošolcev z našega območja

30.8.2017 | 12:20

Debeli rtič - V okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh je tudi letos slovenski trgovec Tuš v sodelovanju s partnerji na morje odpeljal 500 otrok iz socialno ogroženih družin. Teden igrivih počitnic na slovenski obali je zaključilo 68 osnovnošolskih otrok z območja, ki ga pokriva Dolenjski list, je sporočila vodja projekta Anja Marjetič.

Na nepozabnem letovanju so jih zabavale cirkuške vragolije, sodelovali so pri številnih aktivnostih (ustvarjalne delavnice, šport, izlet z ladjico, kopanje in učenje plavanja, zabava z glasbo ...).

Ob praznovanju 15. obletnice projekta se bo tako skupno število otrok, ki so se udeležili enotedenskega letovanja na Debelem rtiču, povzpelo na kar 7.600. Kot rečeno, je bilo letos tam 68 otrok z območja, ki ga pokriva Dolenjski list (12 iz Novega mesta, po osem pa iz Črnomlja, Metlike, Trebnjega, Grosupljega, Kočevja, Ribnice in Krškega). Pri izbiri je organizatorjem pomagal Rdeči križ Slovenije.

J. A., foto: Tuš

