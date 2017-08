Dva naziva šampion v naše konce, eden na Zdole, drugi v Novo mesto

30.8.2017 | 13:15

Skupinska fotografija prejemnikov naziva šampion in vinar leta (Foto: AGRA)

Gornja Radgona - Včeraj je bil na sejmu AGRA v Gornji Radgoni dan vinogradnikov in vinarjev, na sporedu je bil zaključni dogodek ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona s podelitvijo priznanj in razglasitvijo naslova vinar leta. V naše konce sta romala dva naziva šampion.

Prvega je za polsladko aromatično belo vino prejel traminec 2016 s sadjarsko-vinogradniške kmetije Bostele z Zdol, z nazivom šampion za sladko belo vino pa se je okitil laški rizling SJI 2011 pridelovalca Vina Zajc iz Novega mesta. Za vinarja leta so razglasili Vinakoper, so sporočili iz novinarskega središča omenjenega sejma.

43. strokovno ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona je sicer potekalo od 17. do 19. julija 2017. Sedmič zapored ga je spremljalo ocenjevanje vin iz ekološko pridelanega grozdja,Vino Slovenija Gornja Radgona "BIO".

Na letošnji slovenski vinski olimpijadi, kot ji radi rečejo vinarji in enologi, se je pomerilo 531 vzorcev iz šestih držav, ki jih je v presojo neodvisnim ocenjevalcem zaupalo 170 vinarjev.

Katera odličja so še prispela v naše kraje, pa v jutrišnjem Dolenjskem listu piše novinarka Mojca Leskovšek Svete. Na tem mestu le to, da je med dobitniki 23 »naših« pridelovalcev, osvojili pa so poleg omenjenih naslovov šampiona še dve veliki zlati medalji, 23 zlatih in 44 srebrnih medalj.

J. A.