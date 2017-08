Ob koncu počitnic smo zabeležili...

30.8.2017 | 18:00

Počitnice so mimo, s 1. septembrom se šolarji in dijaki vračajo v šolske klopi. Želimo jim veliko uspehov na njihovi poti, v tiskani izdaji Dolenjskega lista pa podrobno pišemo o začetku novega šolskega leta in z njim povezanih informacijah.

SB NOVO MESTO V FINANČNIH TEŽAVAH

Potem, ko so se ponekod začele širiti informacije, da je novomeška bolnišnica pred kolapsom, smo pri direktorici Mileni Kramar Zupan preverjali, kako poslujejo v tej zdravstveni ustanovi. Stanje res ni rožnato, a direktorica je optimistična.

KAJ KURIJO V KOTLOVNICI V ZALOGU?

Po katastrofalnem požaru v Zalogu so se kmalu začele pojavljati informacije, da podjetje Ekosistemi seli svojo dejavnost v kompleks nekdanjega Novolesa, ob tem pa so na dan prišla še namigovanja, da naj bi v tamkajšnji kotlovnici sežigali odpadke iz Zaloga. Šli smo po sledi informacij.

ALI TEMENICA UMIRA?

V Dolenjcu pa preberite, kaj smo ugotovili. Pišemo tudi o vnovičnem onesnaženju Temenice in tudi o tem, ali držijo informacije o ukinjanju avtošol na Dolenjskem.

Vse to in še več v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki mu je tokrat priložena avgustovska Živa.