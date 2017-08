Okrepili češko - slovensko prijateljstvo

30.8.2017 | 15:20

Šmarješke Toplice - Delegacija občanov iz Šmarjeških Toplic je med 25. in 27. avgustom v okviru mednarodnega projekta z naslovom Prostovoljstvo kot gradnik evropske družbe v okviru evropskega programa Evropa za državljane obiskala pobrateno občino Teplice nad Bečvou na Češkem. Dolenjce so Čehi lepo sprejeli, med njimi je bil tudi župan občine Josef Vacula.

Obisk je povezan z lansko uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev v programu Evropa za državljane akciji Pobratenje mest. Šmarješka in češka občina sta se pobratili že leta 2011 in od takrat gojita prijateljske stike, se obiskujeta in spoznavata.

Na Češko je potovalo 43 občanov občine Šmarješke Toplice, ki so sodelovali v projektu. Med njimi seveda niso manjkali predstavniki društev, ki so svojo dejavnost predstavili tudi na stojnicah na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku občine Teplice nad Bečvou. Predstavila so se naslednja društva: Turistično društvo Šmarješke Toplice, Šola zdravja Šmarješke Toplice, Društvo vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev, Društvo vinogradnikov Šmarjeta, Društvo podeželskih žensk Šmarjeta, Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, Čebelarsko društvo Šmarjeta in Ekološko društvo Šmarješke Toplice.

Kot je povedala Katarina Gunde, višja referentka za kulturo in projekte na občinski upravi, je bila rdeča nit srečanja in skupnega projekta prostovoljstvo, saj obe pobrateni občini sodita med manjše občine, v katerih je izrazito društveno delovanje in prostovoljstvo na področju turizma, kulinarike, športa, kulture, varovanja zdravja, izobraževanja, varnosti in promocije naravne in kulturne dediščine. Namen projekta je poleg predstavitve tudi izmenjava dobrih praks in uspešno izvedenih projektov društev, predstavitev vpliva delovanja društev na lokalno skupnost ter iskanje rešitev za boljše delovanje, pridobivanje novih članov in medgeneracijsko povezovanje. Na Češkem so prestavili tudi zelo uspešen projekt občine Šmarješke Toplice na področju kulture, medgeneracijski interpretativni center dediščine Hiše žive dediščine, za katerega so pridobili evropska sredstva in beleži lep obisk.

Delegacija iz Šmarjeških Toplic, v kateri seveda ni manjkala županja Bernardka Krnc, si je ogledala tudi lokalne turistične znamenitosti, kot so dvorec Lednice na češko-avstrijski meji na poti do Teplic, kraške jame Zbrašov v Teplicah nad Bečvou in mlina na veter v sosednji občini Partutovice. Ob povratku v Slovenijo so obiskali še romarsko središče Hostyn.

L. Markelj, foto: Občina Šmarješke Toplice

