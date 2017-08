Bodo krško okrožno sodišče pridružili novomeškemu?

30.8.2017 | 14:30

Okrožno sodišče v Krškem ima 23 sodnikov, meja za določitev samostojnih okrožnih sodišč naj bi bila 30. (Foto: J. A.)

Novo mesto, Krško - Na ministrstvu za pravosodje pripravljajo reformo sodne mreže, po osnutku tega dokumenta okrajnih sodišč ne bo več, prav tako naj bi izginila okrožna sodišča v Krškem, Slovenj Gradcu in na Ptuju, prvega naj bi se priključili Novemu mestu, druga dva Mariboru, je poročal Večer.

Kriterij za določitev novih okrožnih sodišč naj bi bil minimalno število sodnikov - ta meja naj bi po navedbi Večera znašala 30 sodnikov. Sodišča, ki naj bi po predlogu sprememb izgubila avtonomnost, jih imajo: v Slovenj Gradcu 15, v Krškem 23 in na Ptuju 29 sodnikov.

V omenjenem dnevniku še pišejo, da predlogi že dvigujejo prah, čeprav formalnih sestankov predstavnikov ministrstva in predsednikov sodišča še ni bilo in naj bi se zgodili v septembru.

Za komentar glede priključitve krškega sodišča k novomeškemu smo se obrnili na predsednika obeh sodišč – Gojmirja Pešca (Krško) in Marjetico Žibert (Novo mesto). Oba sta odgovorila, da uradno o tem še nista bila seznanjena, zato informacije ne moreta komentirati.

Sicer v dokumentu ministrstva, kjer so objavili prednostne naloge v letošnjem letu, pišejo, da želijo mrežo sodišč optimizirati z namenom zagotovitve bolj enotne sodne prakse, večje specializacije sodnikov, bolj enake dostopnosti državljank in državljanov do odločitve sodišča (neodvisno od kraja sojenja), enakomernejše obremenitve sodnikov ter učinkovitejših upravljavskih instrumentov predsednikov sodišč pri razporejanju dela.

»V ta namen bodo pripravljene spremembe zakona o sodiščih, ki bodo poleg spremembe mreže uvedle tudi t.i. enovitega prvostopenjskega sodnika, za učinkovitejše sojenje najbolj zahtevnega kriminala pa tudi dale podlago za ustanovitev specializiranega sodišča ali oddelka. Optimizacija sodne mreže bo imela pozitiven učinek na državni proračun, saj bo sprostila del sredstev, namenjenih delovanju sodstva in jih bo mogoče preusmeriti v izvedbo razvojnih projektov. Prav tako bo z njo ob uvedbi enovitega prvostopenjskega sodnika omogočeno učinkovitejše obvladovanje pripada zadev ob obstoječih kadrovskih virih in nadaljnje zmanjševanje števila sodnih zaostankov,« pravijo na ministrstvu, ki ga vodi Goran Klemenčič.

