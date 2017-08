Z zadnjim delom tovornjaka zadel delavca; pijan v varovalno ograjo

Včeraj nekaj po 12. uri je 32-letni voznik tovornjaka pri vzvratnem premiku vozila v Trebnjem zadel 51-letnega delavca, ki je na delovišču rezal asfalt. Tovornjak je 51-letnika stisnil k stroju. S poškodovano nogo (odprt zlom) so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer bo ostal na zdravljenju. O dogodku je bila obveščena tudi delovna inšpektorica, policisti pa preverjajo tudi dovoljenja za izvajanje del na cesti in ustreznost zavarovanja delovišča, je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto.

Pijan se je zaletel v ograjo

Okoli 22.20 ure se je na avtocesti Novo meto - Ljubljana, pri odcepu za Mirno Peč, v drsno varovalno ograjo zaletel 33-letnik iz okolice Trebnjega. Na ograji je naredil za nekaj tisoč evrov škode, njega pa so z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico. Policisti domnevajo, da je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, povezane z ugotovljeno stopnjo alkohola v izdihanem zraku – 0,95 mg/l!

Prijeli tatu in vrnili kolo

Nekaj pred 19. uro je takrat še neznani storilec oškodovancu odpeljal kolo izpred trgovine Mercator v novomeškem Bršljinu. Oškodovanec ga je pustil tam, ker je šel po nakupih. Policisti so s pomočjo oškodovanca in zasebne varnostne službe dobre pol ure po prijavi prijeli 23-letnika iz okolice Novega mesta, pri katerem so našli tudi kolo. Kolo so vrnili lastniku, 23-letnika pa povabili na pogovor na policijsko postajo, saj ga bodo ovadili zaradi tatvine.

Ob ozimnico

Črnomaljski policisti so opravili ogled kraja tatvine v Zgornjih Gorenjcih, kjer so ugotovili, da so neznanci v zadnjih dveh dneh iz skrinje v garaži odnesli nekaj več kot 10 kg zamrznjene govedine in perutnine ter nekaj litrov vložene zelenjave.

