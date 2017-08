82 mladih šentjernejskih gasilcev na taboru v novomeški vojašnici

31.8.2017 | 08:10

Šentjernej, Novo mesto - Tabor mladih gasilcev je ena od tradicionalnih oblik izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev med počitnicami. 82 mladih gasilcev iz Gasilske zveze Šentjernej je pred kratkim štiri dni prebivalo v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, kjer je bil, v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in GZ Šentjernej, spet organiziran tabor mladih gasilcev.

Kot pravijo v GZ Šentjernej, je namen mladim pokazati moč timskega dela, spoznavanje gasilsko športnih disciplin in orientacije, osnov postroja in upoštevanje gasilskih povelji ter izvajanje športnih in družabnih iger. Prvi dan so mladi gasilci v kar nekaj delavnicah z mentorji pilili znanja s področja kuharstva, ustvarjanja, frizerstva, prve pomoči, kemije, športa in družabnih iger. Seveda so bile tudi športne igre, najpogumnejši pa so se v spremstvu mentorjev podali preko vojaškega poligona z ovirami.

Naslednji dan je po jutranji telovadbi in zajtrku nekatere čakalo izobraževanje iz požarne preventive za bronasto in srebrno značko, spet drugi so nadgrajevali znanje o prvi pomoči in klicu na center za obveščanje. Po kosilu so sledile vodne igre na igrišču. Za najbolj moker zaključek so poskrbeli gasilci iz novomeškega GRC-a, ki so pripeljali cisterno z vodo.

OBISK PRI LETALCIH

Naslednje jutro so mladim gasilcem vojaki pripravili kar nekaj delavnic. Najprej so predstavili vojaški poklic, nato pa smo si v skupinah ogledali streljanje z lokom, vojaški muzej, zanimiva je bila predstavitev opreme in temeljnih postopkov oživljanja, itd. Vsi otroci so se lahko popeljali z Valukom. Starejši otroci so se odpravili tudi na strelišče, kjer so se preizkusili v streljanju z zračno puško. Po kosilu je sledilo kratko izobraževanje iz orientacije. Večerji je sledil pohod do Letališča Prečna, kjer so jih pričakali člani Aerokluba Novo mesto in Šentjernejski skavti. Otroci so si izmenično v dveh skupinah ogledali floto kluba, nekateri pa so lahko tudi sedli v letalo. Drugo skupino so zabavali skavti, ki so z otroci prepevali in zakurili majhen kres. Po ogledu so se z lučkami, ki so jih otroci naredili prvi dan v ustvarjalni delavnici, ter baterijami odpravili nazaj proti vojašnici.

Zadnji dan so se otroci pomerili v štafetnih igrah na igrišču, pripravili pa so tudi prireditev, na katero so prišli predsednik Regijskega sveta Dolenjske regije Marjan Šmalc, predsednik in poveljnik GZ Šentjernej Aleš Medle in Martin Lužar, ter starši in predstavniki društev.

L. M., foto: PGD Vrhpolje

