Ponekod voda motna, v drugi so fekalije

31.8.2017 | 07:10

Včeraj ob 9.20 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu medicinskega osebja UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo iz Splošne bolnišnice Brežice v UKC Ljubljana.

Ob 9.46 je v Šentrupertu zaradi okvare na vodovodnem omrežju voda zalila kletne prostore vrtca. Gasilci PGD Šentrupert so iz prostorov na površini okoli 100 kvadratnih metrov izčrpali okoli 100 kubičnih metrov vode.

Težave z vodo

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati, skladno z navodili o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

Komunala Sevnica obvešča tudi vse uporabnike pitne vode na vodovodu Primštal - Šentjanž, da je voda iz vodovoda na osnovi vzorčenja z dne 29.08.2017 neprimerna za pitje. V vodi so prisotne bakterije fekalnega izvora, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. Uživanje vode, v kateri so prisotne fekalne bakterije (E. coli), pomeni tveganje za zdravje uporabnikov. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 12.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ , izvod Boldraž.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območjuTP Dolenja vas AP izvod vodovod med 9. in 11. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina izvod Cerina med 9. in 13. uro in Artiče zadružni dom med 9. in 13. uro; ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec ribnik med 8. in 12.30 uro in Zavratec kamnolom med 11. in 13. uro.

M. K.