Tudi po dežju voda še naprej onesnažena

31.8.2017 | 09:00

Zalog, Straža - Ekološka patrulja je bila znova na delu. Kot nam je včeraj sporočil Franc Plut iz civilne iniciative Zalog - Loke, je dan po dežju preveril stanje vode v vodnjakih v Lokah in ugotovil, da je voda še naprej onesnažena.

"Iz vodnjakov so v preteklem tednu črpali onesnaženo vodo in jih oprali. Arheologinja iz Agencije za okolje (Arso) je zgroženo ugotovila, da je na dnu vodnjaka skala in da gre za izvir. Pri tem je potrdila, da stojimo na kraškem svetu. Končno so spoznali, da je voda kontaminirana s požarno vodo iz Ekosistemov," je sporočil Plut.

V torek so imeli člani civilne iniciative Občani brez meja sestanek z županom občine Straža Dušanom Krštincem. Kot je pojasnil Plut, jih je župan seznanil z zadnjimi ukrepi, ki jih sprejema občina po seji občinskega sveta in s postopki Ekosistemov ob urejanju pogorišča. "Iz teh postopkov je razvidno, da se lastniki ne ozirajo na zahteve civilne iniciative, niti na sklepe občinskega sveta," je povedal Plut.

Na sestanku z županom so sicer sprejeli tri zavezujoče sklepe:

1. Župan pripravi sestanek z ARSO, inšpektoratom, Civilno iniciativo in občino.

2. Župan pripravi sestanek z občinskimi inšpektorji

3. Pripravi se zahtevek za odvzem okoljevarstvenih dovoljenj.

Civilna iniciativa občani brez meja pa bo organizirala strokovni sesanek z Urošom Macerlom glede pravnih postopkov, je še sporočil Plut.

S. G.