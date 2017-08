Mali Slatnik in Videk: Šola v ponedeljek, vrtec oktobra

31.8.2017 | 09:40

Videk, ki se nahaja za OŠ Bršljin, bo otroke sprejel predvidoma šele 1. oktobra. (Foto: M. M.)

Učenci in učenke PŠ Mali Slatnik bodo v šolske klopi sedli šele v ponedeljek. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - To poletje je bilo v novomeški občini istočasno odprtih več kot 45 gradbišč. Med drugim je potekala energetska sanacija na 27 objektih, in čeprav se jutri začne novo šolsko leto, dela na vseh šolah niso povsem končana. Zamuja tudi novogradnja vrtca Videk.

»Pouk se bo v ponedeljek, 4. septembra, začel le v podružnični šoli Mali Slatnik, v še petih objektih pa se bodo določena zaključna, zunanja dela nadaljevala tudi po 1. septembru, a na način, da ne bodo motila pouka,« je o zamudah pri energetskih sanacijah povedal župan Gregor Macedoni. Šolo na Malem Slatniku po njegovih besedah prenavljajo postopoma že tretje leto. Najprej so zamenjali okna in hidroizolacijo, lani streho, letos je bila na vrsti energetska sanacija.

A zapletlo se je tudi pri novogradnji vrtca. Gre za Videk, ki je prej gostoval v prostorih nekdanjega Novoteksa, novogradnja tik za OŠ Bršljin pa do jutri še ne bo nared. »Zaradi terminskih podaljšanj pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, tu je šlo za postopek preverbe vplivov na okolje na pristojnem ministrstvu, smo izvajalcu priznali določene zamike v časovnici. Trenutno je predvideno, da se bo v oktobru objekt odprl in sprejel nove vrtičkarje. Moram pa se na tem mestu izjemno zahvaliti vodstvu vrtca in strokovnim delavcem, tudi staršem, da so za te tedne našli rešitve. Gre za dodatno lokacijo v Plesnem studiu Novo mesto, to so ta hip najbolj optimalni nadomestni prostori,« je še pojasnil župan. V teh prostorih bo del otrok načrtovanega Vidka in obstoječega Ostržka, o čemer so starše obvestili.

M. Martinović