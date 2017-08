Grozdje je že zrelo za trgatev

31.8.2017 | 10:20

Foto: T.J.G., arhiv DL

Novo mesto, Boštanj - Trgatev se je pričela tudi v Vinorodni deželi Posavje, letos občutno prej kot prejšnja leta, čemur botrujejo sončni dnevi in visoke temperature. Kot so nam sporočili člani Društva vinogradnikov Sevnica - Boštanj, podatki tretjega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2017 (ki jih spremlja in objavlja KGZ Novo mesto, vzorčenje 28.8.) kažejo trend pospešenega dozorevanja grozdja v primerjavi s prejšnjim tednom.

Foto: B.D.G., arhiv DL

Glede na podatke dozorevanja in v odvisnosti od lege, zdravstvenega stanja grozdja ter vremenske napovedi, KGZ Novo mesto zato svetuje, da se za vina normalnih trgatev začne trgatev srednje poznih sort, kot so beli pinot, modri pinot, sivi pinot, sauvignon, kerner, odvisno od lege in zdravstvenega stanja tudi sorto zweigelt. V primeru pridelave vina cviček PTP svetujejo trgatev sort kraljevina, modra frankinja, laški rizling, pa tudi sorto žametovka. Tudi pri pridelavi vin beli bizeljčan PTP in rdeči bizeljčan PTP naj bodo pridelovalci pozorni na višino sladkornih stopenj. Beli bizeljčan ima lahko največ 12,5 %, rdeči bizeljčan pa največ 12,0 % vol. dejanskega alkohola.

Več uporabnih povezav in napotkov najdete na spletni strani Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj.

S. G.

novejši najprej Komentarji (2) 4h nazaj Oceni trgač Kot je znano je za čas trgatve pristojen Kmetijski zavod Novo mesto za celotno vinorodno deželo Posavje. http://www.kmetijskizavod-nm.si/ 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Vinko trgač si me pa nasmejal ;-))))!!!! KGZ ni pristojen za čas trgatve dragec :-))! Ta zavod le spremlja zrelost grozdja v posameznih vinogradih Posavja, Dolenjske ter Bele krajine in na podlagi tega svetuje, kdaj ga je najbolj primerno potrgat! Torej zavod svetuje ne pa ukazuje!! Drugih pristojnosti pa nima. Kam pa pridemo, da bi o tem odločal neki zavod, ki zorenje spremlja le v nekaj večjih vinogradih! Preglej samo prijavljene komentatorje