Adijo, čevlji - dober dan, zdravje!

31.8.2017 | 11:30

Lojze Ogorevc, ki je tokrat organiziral že drugi bosonogi pohod na Sveti Vid, se sicer sam dnevno peš podaja na ta vrh nad Čatežem ob Savi. A ne samo tukaj, bos je bil celo na Šmarni gori. (Foto: arhiv L. O.)

Brežice - Bosonogi pohod na Sveti Vid, ki ga je minulo soboto znova organiziral Lojze Ogorevc iz Brežic, je pritegnil kar 86 pohodnikov, med katerimi je najmlajši štel šele pet let, najstarejši pa 84.

Med drugimi sta bosa pešačila tudi športnik Jure Rovan in zdravnik Rade Iljaž iz Brežic. Pohodniki so šli po po Čateževi energijski poti, da so oddahnili od vročine in si 'napolnili baterije' za prihajajoče jesenske mesece, kot je rekel Lojze.

Rade Iljaž je za Dolenjski list povedal, da je bil prijetno presenečen z odzivom, motiviranostjo in vzdušjem. Že to prijetno vzdušje na pohodu je dobro za človekovo počutje in zdravje. »Lojze ustvarja in širi zdravo razpoloženje in to je nadvse pozitivno. Bil sem presenečen, da ni bilo nobene poškodbe kljub temu, da smo hodili bosi tudi po kamnih. Pohod je bil res nekaj uspešnega, nad pričakovanji. Mislim, da tako mnenje delijo z menoj tudi drugi,« je še povedal omenjeni zdravnik.

Bosonogi pohod je bil zanimiva izkušnja tudi za nekdanjega skakalca ob palici Jureta Rovana. "Domov sem prišel podrgnjen in porezan po podplatih, popikan od komarjev, hvalabogu so se kače umikale in bežale v grmovje. Vmes smo se ustavljali na energijskih conah, ena od njih je bila namenjena tudi spodbujanju spolnega poželenja. Na samem vrhu gore smo polko plesali in sem si še gleženj zvil, tako da sem imel že dovolj vsega in sem hotel oditi, nakar so me se zaustavili, češ da bi nekaj zanimivega za pod zob probal. Na jedilniku so bile namreč koprive," je med drugim hudomušno dejal Rovan, za katerega ta bosonogi pohod ni bil prvi, a tudi ne zadnji.

M. L., S.G.

Bosonogi pohod na Sveti Vid - Video IVANŠEK