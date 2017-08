Skokov, odprte kuhinje in koncertov na Krki ta vikend ne bo

31.8.2017 | 10:40

Foto: B.B., arhiv DL

Novo mesto - Zaradi izredno slabe vremenske napovedi so se organizatorji prireditve Skoki v Krko - Kandijski most 2017 odločili, da prireditve to soboto ne bodo izvedli. Kot je povedal Robert Judež, v.d. direktorja Zavoda Novo mesto, je prireditev prestavljena, nov datum pa zaenkrat še ni znan.

Prav tako je slaba vremenska napoved pokvarila načrte organizatorjem dvodnevnega festivala Poletje na okljuku in sobotne Kuhinja nad Krko. Pestro kulinarično in glasbeno dogajanje, ki bi na Kandijski most in bližnjo okolico ob Krki zagotovo privabilo množico obiskovalcev, je za ta konec tedna odpovedano. Kateri vikend bodo festival z znanimi novomeškimi glasbeniki in posebnimi gosti (Irena Yebuah Tiran, Eva Hren, Borut Tiran, Društvo mrtvih pesnikov, Gušti) izvedli, za zdaj še ni znano.

Dodano ob 14.30:

Kot smo izvedeli, pa zaradi slabe vremenske napovedi odpade tudi jutrišnja Noč nakupov, ki jo že desetič organizira Zavod Grem v mesto. Zaradi prenove novomeškega mestnega jedra, ki bo spremenil prometni režim na Glavnem trgu, se za zdaj tudi še ne ve, kdaj bodo naslednjo Noč nakupov lahko sploh izvedli.

S. G.

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni NEJC mislim da je odločitev pravilna.. tudi vodostaj reke KRKE je manjši kot je bil lani in predlani, tako da je tudi varnost skakalcev v teh razmerah pod vprašajem.. Preglej samo prijavljene komentatorje