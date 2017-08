Za nekatere prvi šolski dan v ponedeljek, na Polici jutri Janša in Pahor

31.8.2017 | 12:35

Pouk za učence OŠ Loka v Črnomlju in za dijake tamkajšnje Srednje šole se bo začel v ponedeljek, 4.9. (Foto: S.G.)

Še zadnje priprave na slovesen začetek pouka v novi šoli na Polici (Foto: J. A.)

Novo mesto - »Petek, slab začetek,« so govorile naše babice. Po ljudskem verovanju namreč velja, da delo, ki se začne v petek, rade spremljajo težave. Upajmo, da to v primeru novega šolskega leta, ki se s prvim šolskim dnem začenja jutri, ne bo držalo.

Zadnji teden je bilo kar nekaj špekulacij o tem, ali se bo pouk začel na petek, 1. septembra, ali bodo šole prvi šolski dan prestavile na ponedeljek, 4. septembra. Ko smo se z vprašanjem, ali šole to sploh smejo narediti, obrnili na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je Tina Hrastnik iz službe za odnose z javnostmi pojasnila, da Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole sicer omogoča, da šola v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Prav tako dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj en teden. »Ni pa mogoče v kvoto omenjenih dveh dni šteti prvega in zadnjega dne šolskega pouka, ki sta zakonsko določena,« je dodala.

Vse osnovne šole so bile že v minulem šolskem letu z okrožnico opozorjene na koledarsko načrtovanje dela, kjer je bilo eksplicitno zapisano, da ni možno prestavljati dneva začetka pouka oziroma šolskega leta ali dneva konca pouka v šolskem letu.

ŠEST IZJEM POUK ZAČNE V PONEDELJEK

Omenjeni pravilnik omogoča izjeme, saj lahko šola v soglasju z ministrstvom odstopi od posameznih določb, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov. Na ministrstvu so zabeležili šest primerov, ko so šole zaradi gradbenih del zaprosile, če lahko začetek pouka odložijo na ponedeljek, 4. septembra.

Seveda nas je zanimalo, katere so te šole, a so se na ministrstvu izpostavljanju posameznih šol izognili, so pa potrdili, da so med njimi tudi šole iz Dolenjske in Bele krajine.

Kidričeva ulica v Črnomlju je bila še včeraj eno veliko gradbišče. (Foto: S.G.)

O eni izjemi - podružnični šoli Mali Slatnik - piše kolegica Mirjana Martinovič, drugo smo izbrskali na spletu, gre za OŠ Loka Črnomelj.

"Zaradi rekonstrukcije Kidričeve ceste smo na prošnjo Občine Črnomelj sprejeli dogovor, da se pouk v šolskem letu 2017/18 ne prične v petek, 1. 9. 2017, ampak v ponedeljek, 4. 9. 2017. S tem bo zagotovljena večja varnost vseh udeležencev v prometu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je dalo soglasje k odstopanju od predvidenega šolskega koledarja. Odpadli dan bomo nadomestili v soboto, 30. 9. 2017," je na spletni strani omenjene šole objavila ravnateljica Damjana Vraničar.

SLOVESEN ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA

Prav poseben začetek novega šolskega leta se obeta na Polici, kjer bodo jutri ob 17. uri odprli novo podružnično šolo. Temeljni kamen so položili pred enim letom, pogodbena vrednost naložbe, ki jo je prevzel novomeški CGP, pa je znašala 2,125 milijona evrov. V vabilu na odprtje piše, da bosta zbrane poleg grosupeljskega župana dr. Petra Verliča in ravnateljice OŠ Brinje Grosuplje Natalije Kotar, nagovorila tudi poslanec Janez Janša ter predsednik države Borut Pahor.

J. A.

