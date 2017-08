Varnostne ukrepe bodo izvajali tudi v Kandiji

31.8.2017 | 13:25

Novo mesto - Na Slovenskih železnicah bodo ob začetku novega šolskega leta poostrili varnostne ukrepe, pri tem pa bodo posebno pozornost nameniti tistim, ki se prvič podajajo v šolo z vlakom.

Med akcijama, ki bosta potekali na več lokacijah po vsej Sloveniji, bodo na vlakih, s katerimi se vozi največ dijakov, ter na železniških postajah poleg večjega števila zaposlenih Slovenskih železnic tudi policisti.

"Nadaljujemo tudi akcijo proti nepravilnemu prečkanju železniške proge, med katero bodo na večjih postajah in najbolj kritičnih točkah opozarjali potnike na to izjemno nevarno in strogo prepovedano početje. Skupaj s Policijo bomo tudi letos še bolj pozorno skrbeli za varne prevoze več tisoč dijakov, ki začenjajo šolsko leto," so sporočili iz Slovenskih železnic.

Poostren nadzor tudi v Novem mestu

Jutri, na prvi šolski dan, bosta akciji potekali na jutranjih vlakih proti Ljubljani, ter od 6.00 – 8.00 in 12.30 – 15.30 na postajah Ljubljana, Litija, Maribor, Novo Mesto Kandija. V prihodnjem tednu pa bodo akcijo razširili tudi na druge lokacije po Sloveniji.

S. G.