Z donacijo do vse bolj prijazne porodnišnice za dojenčke in mamice

31.8.2017 | 15:20

Milena Kramar Zupan, Alenka Janžekovič in Gabrijela Simetinger

Donacijo NLB bodo oz. so v novomeški porodnišnici porabili za nakup aparata za merjenje bilirubina in blazinice za fototerapijo.

Novo mesto - Nova ljubljanska banka je danes 9.585 evrov podarila novomeški porodnišnici. Gre za del njihove dobrodelne akcije Majhni koraki spreminjajo svet na bolje. »Začeli smo v letu 2015 z donacijo ljubljanski porodnišnici, lani smo donirali sredstva šestim porodnišnicam, letos pa še preostalim sedmim v državi. V tem času smo zbrali skupaj 136 tisoč evrov, od tega letos 76 tisoč, kar kaže na to, da je za nami najbolj uspešno leto,« je ob tem povedala Alenka Janžekovič, direktorica NLB Podružnice Dolenjska, Bela krajina in Posavje, ter dodala: »S takšnimi akciji želimo prispevati k dvigu ravni življenja po vseh koncih države in verjamem, da bo tudi novomeška porodnišnica našla odličen namen za ta sredstva. Akcija se letos zaključuje, v slopu naše družbene odgovornosti pa bomo zagotovo našli kakšen nov podoben projekt.« Dodajmo, da so enak znesek v ponedeljek podarili tudi porodnišnici v Brežicah.

V imenu vseh mamic in dojenčkov ter zdravstvenega osebja se je za donacijo zahvalila direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan, ki je med drugim povedala, da se tu letno rodi okoli 1300 otrok, kar je več od državnega povprečja. Novomeški porodni oddelek je bil kljub nezavidljivim finančnim razmeram v zavodu, o katerih poročamo tudi v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista, že deležen investicij: »Letos smo že naredili nadstandardni apartma za porodnice in njihove družine ter sobo za alternativne načine poroda, kjer imamo prvi in edini v Sloveniji tudi t.i. porodni stol.«

Tudi današnjo donacijo bodo oz. so koristno uporabili. »Kupili bomo aparat za merjenje bilirubina, tj. zlatenice, na koži, kar je novorojenčkom bolj prijazen način. Kupili bomo tudi blazinico za fototerapijo, saj se ta lahko potem izvaja med samim dojenjem in crkljanjem na posteljici, kar pomeni, da sta mamica in dojenček potem hitreje doma,« je razkrila predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka asist., dr. Gabrijela Simetinger, dr. med.

Tekst in foto: M. Martinović