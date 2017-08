Križišče ob Kettejevem drevoredu še ni povsem nared

31.8.2017 | 19:35

Promet bo na jutrišnji prvi šolski dan in v nadaljevanju med delovniki načeloma sproščen, med vikendi pa bodo potekala še zaključna dela. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Ob začetku šolskega leta bo jutri delno sproščen promet po priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto. Prometno zelo obremenjen priključek je dobil nov (levi) zavijalni pas, župan Gregor Macedoni pa je pred meseci glede tega projekta zagotovil, da bo ostal tlakovan kot doslej. A so na naše poizvedovanje z občine sporočili, da ne bo tako: »V dopolnitvi dokumenta PZI (projekt za izvedbo) je bila zaradi prometne obremenitve tega območja kot bolj optimalna različica izbrana asfaltna podlaga.«

Kot so popoldne sporočili z Mestne občine Novo mesto, bo do predvidoma 19. septembra potekalo še polaganje zaključnega sloja asfalta in druga zaključna dela, zato bo zaprt odsek od odcepa za vrtec, občino in CeROD do odcepa za Športno dvorano Marof, med vikendi pa celoten priključek.

V času zapore zgornjega dela gradbišča bo dostop do občine, vrtca, gimnazije, osnovne šole in poslovnih objektov začasno potekal preko gradbišča, dostop do objektov višje ob Kettejevem drevoredu pa bo možen prek Koštialove ulice in Mestnih njiv.

Ob koncih tedna, od 1. septembra, od 16.30, do 4. septembra 2017, do 6.00, od 8. septembra, od 16.30, do 11. septembra, do 6.00 ter od 15. septembra, od 16.30 do 18. septembra, do 6.00, bo popolna zapora veljala tudi od križišča s Seidlovo cesto do odcepa za občino, CeROD in vrtec. Promet se bo v tem primeru odvijal preko začasnega priključka po obvozni cesti med OŠ Center in Zavarovalnico Sava, "desno-desno", kar pomeni, da bo uvoz mogoč zgolj iz smeri Ločna, izvoz pa zgolj v smeri center (enako kot med dosedanjo prenovo).

