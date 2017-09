Špec Potočarjeva direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov

Mojca Špec Potočar

Ljubljana, Novo mesto - Vlada je na včerajšnji seji za direktorico urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov s petletnim mandatom imenovala dozdajšnjo vršilko dolžnosti Novomeščanko Mojco Špec Potočar. Mandat direktorice začenja danes in bo trajal do najdlje 31. avgusta 2022 z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Špec Potočarjeva je med leti 2007 in 2015 vodila Razvojni center Novo mesto, bila potem v omenjeni organizaciji zaposlena tudi kot svetovalka za regionalni razvoj.

Svojo poklicno kariero je sicer začela v Dolenjski banki, od 2004 do 2006 je bila vodja revizijske službe novomeške občine, med drugim je bila vršilka dolžnosti direktorice novomeške občinske uprave. V letih 2011 do 2014 je opravljala funkcijo nepoklicne novomeške podžupanje. Bila je tudi izredna predavateljica na novomeški višji ekonomski šoli, podpredsednica združenja Regionalne razvojne agencije, članica slovenskega dela nacionalnega organa za izvajanje programa čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013, v letih 2008-2016 pa tudi predsednica novomeškega območnega združenja Rdečega križa.

Špec Potočarjeva, ki je bila za v. d. direktorice urada za integracijo migrantov imenovana 27. marca, se je strokovno in vsebinsko ukvarjala s področjem migrantov kot predsednica novomeškega Rdečega križa. V času svojega osemletnega predsedovanja je vodila aktivnosti za vzpostavitev humanitarnega centra, ki preko različnih programov oskrbuje najranljivejše skupine ljudi, so še navedli na STA ob povzetku poročila urada.

Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je začel delovati 1. junija. Njegovo ustanovitev je predvidela februarja uveljavljena novela zakona o tujcih, vlada pa ga je ustanovila z odlokom. Med drugim skrbi za nastanitev migrantov, njihovo zdravstveno oskrbo, vključevanje v izobraževanje in delo., upravlja azilni dom ter organizira delovanje in bivanje v njem.

novejši najprej Komentarji (5) 5h nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni ah Zakaj sploh rabimo ta urad!!! 4h nazaj 8 (8) (0) (8)(0) Oceni Županova pisoarna Zato da vam legitimno krademo denar in silimo v sprejemanje miroljubnih islamskih skrajnežev. 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Novomescan Se je le splacalo lezti SMC in Cerarju nekam kjer običajno sonce ne posije. Vse za kariero! Še en univerzalec! Vlada nehaj zapravljati denarja po nepotrebnem teh uradov in agencij mamo toliko, da bi jih lahko izvažali. 1h nazaj Oceni abecedarij uzmi sve što ti život pruža, danas si cvijet a sutra uvela ruža 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni to je to za naše in vaše sama direktorska mesta, brez odgovornosti in dobrimi OD, kdaj bo pa za tiste iz gospodarstva boljše NIKOLI, prodajte izume raznih agencij, in direktorov direktoratov , raznih svetovalcev, ki so sami sebi namen, kdo je pogruntal 200+ občin zasluži nobelovo Preglej samo prijavljene komentatorje