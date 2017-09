V hiši našli truplo

Včeraj ob 9.58 uri so na avtocesti Grosuplje–Ljubljana,občina Grosuplje, pred izvozom za Šmarje - Sap, trčili dve osebni vozili in kombinirano vozilo. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Stična, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorje na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine ter z vodo sprali cestišče. Reševalci RP Ljubljana so dve poškodovani osebi prepeljali v bolnišnico.

Ob 17.49 uri sta v Rostoharjevi ulici v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, do prihoda policijske patrulje urejali promet, odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Lažje poškodovano osebo so reševalci NMP Krško oskrbeli na kraju nesreče.

V hiši našli preminulega

Ob 18.28 so na Gmajni, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom vstopili v stanovanjsko hišo, v katero se je zaklenil otrok.

Ob 18.19 so gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše v Družinski vasi, občina Šmarješke Toplice, v kateri je bila najdena starejša preminula oseba.

Ob 18.43 so gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja na Smrečnikovi ulici v Novem mestu, vendar v stanovanju ni bilo pogrešane osebe.

Ob 11.18 so na Blanci, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom poskušali odpreti osebni avtomobil.

V reki ostanek vojne

Ob 16.37 je občan v reki Krki v naselju Krška vas našel protipehotni tromblon, kalibra 30 mm, nemške izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sela Dobova izvod Sela levo med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Artiče zadružni dom med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Arnova sela izvod Gornje Arnovo selo med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Površje Dolenja vas, Smednik, Dolga Raka, Krakovo, Krakovo Gomila, Ravno Kremen, Gmajna, Kržišče in Mali Koren med 8:30 in 11:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Ravne 2 med 12:30 in 17:00 uro.

