Straški Hommage Branetu Koncilji v nedeljo bo. In luštno bo!

1.9.2017 | 09:15

Brane Koncilja, ko je pred dvema letoma v Situli na koncertu Marka Breclja analiziral trenutno situacijo in perspektive slovenske družbe in povedal nekaj modrosti o aktualnem času in prostoru in izhodu naše družbe iz krize. (Foto: I. Vidmar, arhiv DL)

Straža - Medtem ko so številni organizatorji v Novem mestu zaradi slabe vremenske napovedi odpovedali oz. prestavili prireditve tega konca tedna, iz Straže sporočajo: »Ne bojte se dežja, šotor bo stal, prireditev bo v vsakem primeru in luštno bo!« Gre za nedeljski koncert v športnem parku Breza, posvečen Branetu Koncilji.

O njem in o nedeljskem dogodku smo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista z dne, 24. avgust 2017:

Straški Hommage Branetu Koncilji

Hommage je francoska beseda, pomeni poklon, počastitev, francoščina pa je tudi jezik filozofov. Brane Koncilja, čeprav svojega formalnega študija filozofije nikoli ni končal, je filozof. Ko si ga, legendarnega kolporterja Mladine, nekoč, še v prejšnjem stoletju, srečal na Čopovi ali kje tam okoli v Ljubljani ali pa v Slonu v Novem mestu in z njim spregovoril kakšno besedo, si dobil list, čisto na drobno popisan z njegovimi pankovskimi filozofskimi mislimi. Izkoristil je vsak prostorček, na listu ni ostalo prostora niti za še eno piko.

Če si se z njim pogovarjal malo dlje, si dobil pok tega materiala, tako rekoč Izbrana dela Braneta Koncilije, ki jih zadnja leta deli pred Mladinsko knjigo v Novem mestu, kjer včasih ob dopoldnevih, kadar mu to dopušča njegova bolezen, levkemija, mimoidoče razveseljuje tudi z igranjem na orglice.

Brane Koncilja je legenda, pravijo njegovi vrstniki. Pesnik, pevec in pisatelj Esad Babačić zanj pravi, da je eden tistih, ki so ostali zvesti. S tem je nekdanji pevec pank skupine Via ofenziva mislil na idejo panka, slovenskega panka, katerega pomemben člen je bil tudi Brane Koncilja, tako s koncerti, ki sta jih v osemdesetih letih v Mladinskem domu v Rumanji vasi, kjer njegovo glasbeno tradicijo danes na neki način nadaljuje Pihalni orkester Krka, z Borisom Petkovičem, danes uspešnim režiserjem, prirejala koncerte.

Praktično ni bilo slovenske pank skupine, ki tam ne bi nastopila, nekateri so imeli tam celo svoj prvi nastop, na primer Majke. Polska malca je bila tam reden gost pa Indust bag, Bacili in še kdo. Tudi sam je igral kitaro in pel in na sebi svojstven način glasbeno ustvarjal v svojih skupinah Free 48 in Frakcija FM.

Pa ni bil Brane Koncilja le kolporter Mladine, ampak je v njej objavljal tudi svoje članke.

Braneta Konciljo je fotografsko ovekovečil tudi mojster fotografije Borut Peterlin, ki je ob fotografiji zapisal, da se legendarni panker danes preživlja z gozdarstvom, a ostaja anarhist in ponosno sedi na svojem starem, še v Jugoslaviji narejenem traktorju. (Foto: Borut Peterlin)

Borut Mehle je pred desetletjem v članku o tedaj še živečem Lojzetu Slaku za konec zapisal: "No, da se bi ne mislilo, da je dolenjska glasba izključno milozvočna. Anarho punk rock prvak Slovenije, eden, edini in neuničljivi prihaja iz Rumanje vasi pri Straži, ime mu je Brane Koncilja, njegovi skupini pa Free 48. Pozdrav v Rumanjo vas."

"Ko smo ga pred časom gledali pred Mladinsko knjigo, je padla ideja, da mu v poklon naredimo nekaj, neki koncert, kjer bi nastopili lokalni bendi, a ko sem to omenil Tučotu (Marko Turk, kitarist skupine Dan D) in je bil takoj za, ko se je takoj z njim strinjal tudi Tokac in ko je bil za vsak, ki smo mu to omenili, ko so bili pripravljeni sodelovati 'prvokategorniki', je stvar postala resna," o pripravah na Branetu Koncilji posvečen koncert v straškem športnem parku Breza pravi prvi med organizatorji Robert Kren in za tiste, ki Branetove scene ne poznajo, doda: "V osemdesetih je povsod po Evropi razsajal pank. Izjema ni bila niti takratna socialistična Jugoslavija, izjema ni bila niti Slovenija, v ponos pa nam je, da je bila eno močnejših oporišč takratne oblike upora mladih v Sloveniji Rumanja vas, gonilna sila pa Brane Koncilja. V spomin na tiste čase in v podporo Branetu se bodo zbrali bendi različnih žanrov in različnih generacij ter zažagali v noč."

Dan D pa tudi zgoraj omenjena Borut Mehle in Esad Babačić pa Marko Brecelj in še kdo so tisti iz Branetove generacije, ki bodo v nedeljo od 17. ure naprej v športnem parku Breza v Straži nastopili v podporo Branetu Koncilji, med nastopajočimi pa bodo tudi številne mlade skupine, v katerih igrajo tudi sinovi Branetovih vrstnikov – Tetrarh Bend, Pet Jazz Polnoč, Jaja Bojz, Melanholiki, V.I.S. Carina z gostom Esadom Babačićem, Marko Brecelj, skupina Tribute to Free 48, ki jo je sestavil Zlatko Petković Kok, Dan D, Bajta 23 in Štefi K. in Žuta minuta. V odmorih med skupinami bodo projekcije filmov Borisa Petkoviča in Marka Breclja, program pa bo povezoval Franci Kek.

"Ne le, da so se kakršnimkoli honorarjem odpovedali vsi nastopajoči, ampak so brezplačno podporo ponudili tudi vsi, ki skrbijo za tehnični del prireditve. Vstopnine ne bo, kdor bo dal prostovoljni prispevek za Braneta, s čimer se on sicer ni strinjal, pa bo dobil še brošuro z njegovimi izbranimi besedili in zgodovino dolenjskega panka. Zanimivo je tudi, da je uradno organizator prireditve Pihalni orkester Krka, ki ima zdaj prostore za vaje in druge stvari v nekdanjem Mladinskem domu v Rumanji vasi, nekdanjem stalnem prizorišču Branetovih koncertov oziroma tako rekoč neformalnem slovenskem središču panka. Upamo le, da bo na koncert lahko prišel tudi Brane, ki je trenutno na zdravljenju v bolnišnici.

I. Vidmar