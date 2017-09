Eden kri daroval prvič, ostali stari znanci

1.9.2017 | 10:30

Škocjan - Včeraj je bila v sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijsko medicino v Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan organizirana terenska krvodajalska akcija.

Prišlo je 37 krvodajalcev, ena oseba je dala kri prvič, ostali pa so že stari znanci. Odziv je bil nekoliko manjši, malo zaradi dopustov in bližajočega prvega šolskega dne, nekaj krvodajalcev pa ni prišlo zato, ker so v juniju kri darovali na terenski akciji v Šentjerneju.

Kot sporoča Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto, so se tudi tokrat v lepem številu odzvali zaposleni na šoli, prišli pa so tudi predstavniki občine. Zahvaljujejo se vsem krvodajalcem, zaposlenim na šoli in prijaznim prostovoljkam, ki so pomagale pri delitvi hrane.

L. M., foto OZRK Novo mesto