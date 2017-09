Kako bodo v ponedeljek vozili mestni avtobusi?

1.9.2017 | 11:05

Mestni avtobusi naj bi ob stavki vozili po običajnem voznem redu v jutranji in popoldanski prometni konici. (Foto: M. M., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Stavkovni odbor v skupini Arriva Slovenija in vodstvo družbe sta se včeraj v Ljubljani sestala na tretjih pogajanjih, a so se tudi ta končala neuspešno. Kot so sporočili iz družbe, so nadaljevanje pogovorov predlagali za danes. Stavka je sicer napovedana za ponedeljek.

Natančnejših podatkov, kaj morebitna stavka pomeni za mestni promet v novomeški občini, nam iz podjetja niso posredovali, saj pogajanja še potekajo. Neuradno smo izvedeli, da naj bi v primeru stavke mestni avtobusi po običajnem voznem redu vozili v prometnih konicah, torej med 6. in 9. uro ter med 13. in 16. uro.

»Na Mestni občini Novo mesto aktivno spremljamo potek pogajanj skupine Arrive Slovenija in stavkovnega odbora. Po trenutnih informacijah bodo v Mestni občini Novo mesto zagotovljeni tako šolski prevozi kot mestni potniški promet. Pričakujemo, da bo koncesionar izpolnil pogodbene obveznosti,« pa so danes sporočili z rotovža.

Po navedbah STA so na včerajšnjih pogajanjih začeli tudi pogovor o stavkovnih zahtevah o dodatnem pokojninskem zavarovanju za voznike in določanju pravic z naslova delovnega časa voznikov, ki vozijo avtobusne linije do 50 kilometrov. Stavkovni odbor je sestanek po navedbah družbe enostransko zapustil.

Iz stavkovnega odbora so sporočili, da so po začetni izmenjavi stališč in konstruktivnem pristopu po skoraj osmih urah pogajanj ta postala nekonstruktivna, "saj je delodajalec že praktično dogovorjeni dve točki stavkovnih zahtev od šestih želel dopolniti z za njih nesprejemljivimi dikcijami". Zaradi tega se pri članih stavkovnega odbora še izraziteje poraja dvom v iskrenost delodajalca za učinkovito delovanje v smislu odprave razlogov za izvedbo stavke.

Stavkovni odbor obžaluje, da predstavniki delodajalca po njihovih navedbah ne razumejo resnosti položaja in odgovornosti, ki jo imajo do lastnih družb, zaposlenih in javnosti, saj s pasivnostjo in zavlačevanjem zmanjšujejo možnosti za dosego dogovora pred nastopom stavke. "Posledično stavkovni odbor zavrača kakršno koli odgovornost za morebitne negativne posledice, ostaja pa v pripravljenosti za nadaljevanje konstruktivnega dialoga," so dodali v stavkovnem odboru.

Vozniki avtobusov v podjetjih Arriva Dolenjska in Primorska, Arriva Štajerska ter Alpetour potovalna agencija, ki jih zastopata Sindikat voznikov avtobusov Slovenije in Sindikat KNSS - Neodvisnost, so 22. avgusta napovedali, da bodo v ponedeljek, 4. septembra, ob 8. uri začeli stavkati.

Pogajanja konec prejšnjega in v začetku tega tedna niso prinesla dogovora. Vodstvo družbe je ocenilo, da so zahteve sindikatov nerazumne in da bi njihova izpolnitev za skupino Arriva po prvi oceni pomenila več kot 65-odstotni dvig stroška dela voznikov.

V skupini se bodo s stavkovnim odborom poskušali dogovoriti o zagotavljanju minimalnega števila prevozov za čim manj moteno izvajanje dejavnosti, so povedali po prvih neuspelih pogovorih. V predlogu stavkovnemu odboru so se osredotočili na mednarodni linijski prevoz, medkrajevni linijski promet in prevoze delavcev, posebno pozornost pa pred začetkom novega šolskega leta namenili šolskim prevozom. Ocenilo je, da predlog glede minimalnega števila prevozov, kot ga je predlagal stavkovni odbor, ni ustrezen.

Stavkovni odbor je napovedal, da bo delo v času stavke ustavljeno, skladno z zakonom bodo izvajali le minimalno število prevozov; stavkovni odbor je predvidel, da bodo avtobusi vozili v času jutranje in popoldanske konice (med 6. in 9. ter med 13. in 16. uro) ter ves čas na tistih linijah, ki vozijo do bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov.

Sindikata med drugim terjata, da se urna postavka voznikov avtobusov zviša na sedem evrov. Prav tako zahtevata, da delodajalci pri določanju pravic iz naslova delovnega časa voznikov na avtobusnih linijah do 50 kilometrov upoštevajo določbe zakona o plačanih odmorih ter času razpoložljivosti, ki se všteva v delovni čas.

Terjata tudi, da delodajalci v skupini Arriva Slovenija prekličejo vse sankcije, ki so jih bili deležni člani sindikata zaradi svojega sindikalnega dela. Do konca leta pa želita tudi sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo med drugim urejala področje napredovanja in nagrajevanja voznikov avtobusov.

Sindikata zahtevata še, da delodajalci ponovno začnejo vplačevati premije obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse voznike, ki izpolnjujejo kriterij, da na delovnem mestu preživijo 80 odstotkov svojega delovnega časa. Prav tako pa morajo delodajalci dosledno spoštovati pravilnik, ki določa, da mora biti avtobus na avtobusnem postajališču toliko prej, da je do odhoda po voznem redu mogoče opraviti vsa potrebna opravila v zvezi s prevozom, je še poročala STA.

Delo: Polovica prihodkov iz javnih sredstev

Časnik Delo pa danes poroča, da polovico prihodkov omenjena družba dobi od države in drugih javnih sredstev. Lani sta imeli Arriva Dolenjska in Primorska za 571.004 evre dobička, strošek dela voznikov pa je znašal 4,1 milijona evrov. Z uresničitvijo stavkovnih zahtev bi se povečal za slaba dva milijona evrov. Družba je imela po navedbah Dela lani 13,4 milijona evrov prihodkov, od tega 7,8 milijona predstavljajo javna sredstva.

M. M.