Znana četverica finalistov za nagrado novo mesto

1.9.2017 | 12:30

Sinoči sta v Novem mestu bili dve izmed treh nominirank in nominiranca za nagrado novo mesto, Jedrt Lapuh Maležič (na levi) in Suzana Tratnik (na desni).

Ana Geršak, predsednica komisije, in Mitja Ličen, direktor Založbe Goga

Novo mesto - Noben glas Suzane Tratnik, Postopoma zapuščati Misantropolis Davorina Lenka, Tramvaj komanda, oddelek za pritožbe Lucije Stepančič in Bojne barve Jedrt Lapuh Maležič so štiri zbirke kratke proze, nominirane za nagrado novo mesto festivala Novo mesto short, ki ga je drugo leto zapored, a prvič pod tem imenom pripravila novomeška založba Goga. Finaliste so razglasili sinoči v knjigarni Goga, zbrani pa so jih spoznali skozi branje zgodb, ki sta jih prebrala Tomaž Koncilija in Carmen L. Owen. Omenjena nagrada bo, kot so dejali, zapolnila vrzel, ki je na tem področju nastala od ukinitve nagrade fabula.

Kot je ob tej priložnosti povedal direktor Založbe Goga Mitja Ličen, si v založbi več čas prizadevajo postaviti Novo mesto na literarni zemljevid Slovenije. Poleg tega, da poskušajo izdajati čim bolj vrhunske knjige, pa si želijo tudi čim boljših prireditev. Spomnil je, da so pred kakšnimi petnajstimi leti imeli v Kostanjevici zelo uspešen festival Gogini poletni vrtovi, na katerem so predstavili vso svojo letno produkcijo, a je zamrl. Lani so festival, posvečen kratki prozi, pripravili prvič, letos pa se v želji, da bi najboljše avtorje še bolj postavili v ospredje, odločili, da podelijo tudi nagrado, ime Novo mesto short pa izbrali zato, ker bi radi, da se v prihodnjih letih festival tudi mednarodno odpre.

Pod drobnogledom komisije več kot 70 zbirk

Komisija, ki so jo sestavljali člani Društva slovenskih literarnih kritikov - Ana Geršak, Mojca Pišek in Žiga Rus, se je, kot je dejala njena predsednica Ana Geršak, v iskanju najboljše kratkoprozne zbirke za leto 2016 prebila skozi več kot sedemdeset naslovov in ugotovila, da je pojem »kratke zgodbe« pri nas presenetljivo raztegljiv, saj obsega tako romane, pripovedi, povesti in nekaj bolj ali manj posrečenih žanrskih hibridov.

»Forma kot taka je zelo vztrajna, k njeni trdoživosti verjetno prispevajo tudi ali predvsem delavnice kratke zgodbe in prepričanje posameznih avtorjev, da je kariero bolje začeti s tekom na kratke proge. Kakovost letne bere priča o tem, da smo se očitno res vrnili v čas iskanja velikih narativ, kot radi, ne brez ironije, poudarjajo literarni kritiki. A ponudbo narekuje povpraševanje, zato je navdušenje tako avtorjev kot bralcev gotovo povezano tudi z umanjkanjem priznanja ali nagrade, ki bi javno obeležila in ovrednotila letno kratkoprozno bero. Pri izbiranju je bila komisija pozorna na konceptualno zaokroženost zbirk ter na diskrepanco med idejo in izvedbo tako na pripovedni kot na strukturni ravni,« je povzela ugotovitve komisije.

Krajše utemeljitve izbire: »Sedmerica zgodb Suzane Tratnik prinaša slike s podeželja: od surovih, skorajda grotesknih podob do magičnih in ironično obarvanih prigod. Gledamo jih skozi presenetljivo pronicljiv pogled naivne otroške pripovedovalke.

Zgodbe Bojnih barv vznikajo na družbeni margini in za zaveso trpkega humorja secirajo psihologijo širokega nabora junakov: deklarirane predstavnike spolnih manjšin, njihove zatiralce, tiste, ki so obtičali med eno in drugo možnostjo.

Živahni oddelek za pritožbe Tramvajkomande Lucije Stepančič je zasičen z destabiliziranimi, nezanesljivimi pripovednimi glasovi. Drug mimo drugega vpijejo svojo resnico v do skrajnosti subjektiviziranem slogu, ki se izkaže za edinega pravega junaka zbirke. Družbena kritika je pri tem subtilna, a opazna.

Lenkovi liki svoja telesa raziskujejo kot zadnji vir nečesa otipljivega in oprijemljivega, neverbalnega »jedra«, ki ga v jeziku niso našli. Še pogosteje pa gre za opuščanje vsake vnaprej predpostavljene in dovršene strukture tako v spolnih aktih kot v refleksiji.«

Daljše utemeljitve si lahko preberete v priponki.

Drugi del festivala Novo mesto short, ki bo vključeval pogovore z nominiranci, strokovno okroglo miza, razglasitev zmagovalca, podelitev nagrade, ki prinaša tudi 2000 evrov, in koncert, bo 29. in 30. septembra.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

