SD raje podprla Pahorja kot Vebra

1.9.2017 | 13:25

Janko Veber meni, da bi se o takšni zadevi predsedstvo stranke moralo posvetovati s članstvom. (Foto: M. L.-S., arhiv DL)

Kočevje - Predsedstvo Socialnih demokratov (SD) je včeraj odločilo, da bo njihova stranka na prihajajočih predsedniških volitvah podprla dosedanjega predsednika Boruta Pahorja. Za to funkcijo se je sicer želel potegovati tudi njihov podpredsednik Janko Veber, nekoč župan občine Kočevje in poslanec v državnem zboru.

»Odločil sem se, da stranki podam možnost, da sem njihov kandidat, saj mora SD odločno nastopiti proti neoliberalizmu. Razmere v Sloveniji so zelo resne, po podatkih kar 400.000 ljudi živi na robu revščine in to moramo odločneje reševati. V vseh teh 26 letih samostojne države se nam organizirano uničuje skupno dobro, skupna lastnina. Ko to izgubimo, ljudje postanejo apatični, saj smo le še poceni delovna sila. Temu se je treba upreti in skozi funkcijo predsednika republike sem prepričan, da bi lahko opozarjal na krčenje socialnih in ustavnih pravic. Da zaradi 124 evrov dolga lahko izgubiš celo dvoj dom, je neustavno, kar naše sodstvo ne zaznava. To je denimo konkreten primer jemanja človekovega dostojanstva,« je za Dolenjski list danes dejal Veber.

Na naše vprašanje, kako komentira odločitev predsedstva, ki raje podpre Pahorja kot pa se volitev udeleži z lastnim kandidatom, pa je odgovoril: »O tem je odločalo predsedstvo, brez da bi se prej posvetovalo s članstvom, kar bi bilo zagotovo nujno pred takšno odločitvijo.«

M. M.