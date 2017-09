Župan se je družil s prvošolčki

1.9.2017 | 14:15

Foto: Občina Krško

Krško, Koprivnica - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je na današnji prvi šolski dan v šolske klopi pospremil 96 učenk in učencev OŠ Koprivnica, med katerimi je 15 prvošolčkov.

Tako ravnatelj OŠ Koprivnica Jože Ivačič kot župan sta jim na krajši uvodni slovesnosti zaželela prijeten začetek šolskih dni ter veliko uspeha, ob tem pa jih tudi opozorila na previdnost na cesti na poti v šolo in domov. Danes in v naslednjem tednu bo sicer za varnost vseh osnovnošolcev v okolici šol v občini Krško skrbelo 25 članov Zveze šoferjev in avtomehanikov Krško in deset policistov.

V občini Krško je sicer v osmih osnovnih šolah v šolskem letu 2017/2018 skupno vpisanih 2420 otrok v 126 oddelkih, so še sporočili s krške občine.

S. G.

Galerija