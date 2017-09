Na avtocesti trčila osebno in tovorno vozilo

1.9.2017 | 13:55

Novo mesto - Danes dopoldne, ob 10.41 se je na avtocesti pri Novem mestu, med odcepoma Novo mesto zahod—Novo mesto vzhod, smer Brežice zgodila prometna nesreča. Kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je v trčenju osebnega in kombiniranega vozila ena oseba poškodovala.

Gasilci GRC Novo mesto so do prihoda reševalcev oskrbeli ponesrečenko in pomagali pri prenosu v reševalno vozilo. Reševalci ZD Novo mesto so jo odpeljali v SB Novo mesto. Dežurni delavci DARS so počistili vozišče.

S. G., Foto: Janja Ambrožič

