Razveselili so 147 šolarjev

1.9.2017 | 14:50

Novo mesto - Da bi bil vstop v šolo tudi za socialno šibke prijetnejši, so na Območnem združenju Rdečega križa (OZRK) Novo mesto tudi letos razdeljevali vrednostne bone in naročilnice za nakup šolskih potrebščin.

Učenci prve in druge triade so prejeli bon v višini 55 eur, učenci zadnje triade in dijaki pa bon v višini 70 eur. Skupaj so pomoč razdelili 147 otrokom in za šolske potrebščine namenili 8.898 eur iz Sklada za pomoč ljudem v stiski, so sporočili z OZRK Novo mesto.

Kot so poudarili pa še vedno zbirajo donatorje za humanitarno pomoč v obliki štipendij. "Na nas je obrnilo 26 dijakov in študentov iz socialno šibkih družin, ki ne bodo prejemali nobene druge štipendije. Radi bi jim zagotovili pomoč. Dobrotniki, ki bi zmogli nakazovati po 70 eur na mesec, se naj nam prosimo javijo. Vsak se lahko še spomni, kaj mu je pomenila štipendija v času, ko je bil sam še dijak ali študent," je še dodala sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek in vsem šolarjem in dijakom zaželela uspešen vstop v novo šolsko leto.

S. G.