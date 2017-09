FOTO: Fazaniranje po novomeško - brez nasilja in z veliko zabave

1.9.2017 | 17:35

Brez dvoma eden najbolj popisanih dijakov prvih letnikov v Novem mestu.

Novo mesto - Glavna novomeška avtobusna postaja in njena okolica danes okoli poldneva: množica dijakov, polni lokali, smeh, objemi ... Nekateri od mladostnikov so bili popisani in porisani po obrazu, vratu, rokah. Gre za posledico ti. fazaniranja oz. sprejema dijakov prvih letnikov v srednješolsko druščino. Okoli tega običaja, ki se ga mnogi spomnijo po drugačnih metodah (metanju koruze, riža ipd.) je bilo v zadnjih dneh veliko govora v smislu, da gre lahko tudi za obliko nasilja, če se otroci ob tem počutijo vznemirjene ali ponižane. Ko smo se sprehodili med "označenimi" dijaki in jih povprašali o občutkih, nihče od njih ni rekel, da bi se počutil slabo. Ravno nasprotno, videti je bilo, da so najbolj zadovoljni tisti, ki so uspeli zbrati največ risbic in napisov.

"Nič ni narobe, če so me popisali, to se mi zdi sprejemljivo," je rekla dijakinja prvega letnika srednje ekonomske šole Tricija, ki smo jo srečali v bližnjem nakupovalnem centru, kamor se je kot mnogi drugi zatekla pred dežjem.

"Umetniško" so obdelali tudi Blaža, dijaka tehniške gimnazije. "To je za moj okus čisto lep sprejem. Naslednja leta bomo pa mi druge porisali," je odgovoril na vprašanje, če se mu zdi risanje z alkoholnimi flomastri primeren način za sprejem med dijake.

Na avtobusni postaji naletimo na bodočo vzgojiteljico predšolskih otrok Petro. Že od daleč se je videlo, da je to njen prvi šolski dan na srednji šoli. "Če rečem ne, je ne. Tega se vsi držijo in nihče me ni na silo popisal ali porisal. Prijateljem sem dovolila," je povedala, njena znanca pa sta jo smela samo za potrebe fotografije v Dolenjskem listu malo porisati.

Mladino smo povprašali tudi o tem, kako nameravajo odstraniti sledi alkoholnih flomastrov. Očitno obstaja več metod, saj so bili njihovi odgovori zelo različni: z vodo, sredstvom za odstranjevanje ličil, kremo, acetonom, alkoholom ...

Pogovarjali smo se tudi z dijakoma tretjih letnikov Kristjanom in Aljažem, prvi obiskuje tehniško gimnazijo, drugi program računalniški tehnik. Bila sta brez flomastrov. "Midva sva letos prve letnike prikrajšala za fazaniranje. Malo je za to krivo vreme, malo pa zato, ker se nama zdi brez veze te mlade ljudi čečkati," sta rekla.

Direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David je za Dolenjski list povedal, da so vsem dijakom višjim letnikom na njihovih šolah navodila v zvezi s prvim šolskim dnem in tem, da fazaniranje ni v redu, na osnovi okrožnice podali že ob zaključku prejšnjega šolskega leta. Ta je nastala na priporočilo ministrstva. "Danes, ko so učitelji dijake ponovno opozorili na to, sem šel tudi sam pogledat po šoli in lahko zatrdim, da ni bilo nekega množičnega fazaniranja. Sicer smo za prve letnike pripravili sprejem s strani učiteljev, pa tudi sam sem pozdravil nekaj razredov," je pojasnil.

Da bi njihovim dijakom padlo na misel kakšno metanje koruze, riža ali jajc, ki po nekaterih šolah tudi spremlja sprejem prvih letnikov, pa je direktor tudi zanikal, saj je menda splošno znano, da je pred leti, ko so njihovi maturanti metali moko, šola zagrozila s plačilom generalnega čiščenja prostorov. Ta znesek ni zanemarljiv, saj gre za več kot 10 tisočakov.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

