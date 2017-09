Bančna poslovalnica novega formata tudi v Krškem

1.9.2017 | 18:35

Odprtje nove bančne poslovalnice je imelo tudi dobrodelno noto. Na sliki Nuša Masnik, direktorica doma starejših občanov Krško (levo) in g. Matej Falatov, predsednik uprave Addiko Bank d.d. (Foto: Fotografika, Boštjan Colarič)

Krško - Po uspehu poslovalnice Addiko Bank express v ljubljanskem BTC-ju so danes podobno poslovalnico odprli tudi v Krškem. Gre za poslovalnico, ki združuje elemente tradicionalne bančne poslovalnice ter nove, sodobne digitalne poslovalnice. Ali preprosteje povedano - gre za poslovalnico, kjer stranke lahko storitve opravijo kar same. Del poslovalnice pa je klasična poslovalnica.

Poslovni čas poslovalnice bo od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro ter med 13. in 16.30 uro, ob sobotah pa med 9. in 12. uro. Pametni bankomat pa je strankam na voljo od ponedeljka do sobote, med 8. in 20. uro ter v nedeljo med 7.30 in 13. uro.

»S to poslovalnico stopamo naprej po poti, ki smo si jo zadali na ravni Skupine, s ciljem, da strankam zagotavljamo učinkovitost, se osredotočamo na pomembno in poudarjamo enostavnost. To so načela, ki jih kot straightforward banka živimo vsak dan in na trgu ponujamo jasno, enostavno in neposredno bančništvo," je dejal mag. Matej Falatov, predsednik uprave Addiko banke.

Elica Vogrinc, direktorica področja poslovanja s prebivalstvom in mikro podjetji, pa je povedala, da »poslovalnica strankam omogoča, da na hiter in učinkovit način pridobijo gotovino oz. same hitro in enostavno sklenejo storitev, ki so trenutno najbolj pogosto uporabljive. Dodano vrednost strankam nudi sama lokacija poslovalnice, saj lahko na enem mestu opravijo veliko vsakdanjih opravil.«

Pametni bankomat - Polog na računu viden takoj

Stranke, fizične osebe, lahko v novi poslovalnici opravijo vse storitve kot v ostalih poslovalnicah, v »digitalnem« delu poslovalnice pa najbolj pogosto uporabljene storitve opravljajo kar same. Tako lahko npr. sklenejo HIP kredit do višine 5.000,00 EUR ali Express kredit do višine 35.000,00 EUR, v nekaj minutah pa že razpolagajo z gotovino do višine 5.000,00 EUR. Na t.i. pametnem bankomatu lahko opravijo hitre transakcije (dvig denarja iz naslova sklenitve kredita ali iz računa do 5.000,00 EUR, plačilo do 30 računov naenkrat s takojšnjim prenosom plačila, avtomatski polog denarja na transakcijski račun,..). Pametni bankomat koristijo tudi podjetniki za gotovinske pologe. Prednost tega bankomata je, da je polog na računu stranke poknjižen takoj. Strankam so na voljo v pomoč tudi svetovalci za vso pomoč in vprašanja.

Donacija lokalni skupnosti

Ob tem dodajmo, da je banka v želji po dobrem sodelovanju z lokalno skupnosto donirala dva tisoč evrov Domu starejših občanov Krško, za nakup medicinskega pripomočka defibrilatorja, kot preventivno pomoč v primeru zastoja srca obiskovalcev, zaposlenih, stanovalcev ali drugih naključnih prisotnih v hiši.

S. G.

