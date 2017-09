Zapeljal v odbojno ograjo na avtocesti; trčila štiri vozila

2.9.2017 | 08:00

Foto: arhiv DL

Sinoči ob 21.48 je na avtocesti v bližini naselja Zaloke na območju krške občine voznik z osebnim vozilom trčil v odbojno ograjo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Poškodovanih ni bilo.

Že včeraj dopoldne (ob 8.25) so na Belokranjski cesti v Novem mestu trčila tri osebna in eno kombinirano vozilo. V nesreči je bila ena oseba poškodovana, to so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na dveh vozilih, do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovano osebo in pomagali reševalcem pri prenosu v reševalno vozilo. Za čiščenje cestišča so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

Naše granato

Ob 16.21 je občan ob reki Savi v naselju Blanca na območju sevniške občine našel topovsko granato, kalibra 75 mm, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

Zapora na občinski cesti

Iz Kostaka so sporočili, da bodo v ponedeljek izvedli popolno zaporo na občinski cesti LC 191 152 Veliki Trn-Arto zaradi rekonstrukcije vozišča. Zapora bo trajala predvidoma do 30. septembra (od 7. do 18. ure).

J. A.