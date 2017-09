V ivanški občini šolski prag letos prestopilo 213 prvošolčkov

Skok v razred.

Prvošolčki so pazljivo prisluhnili.

Ivančna Gorica - Brezskrbno poletje se je končalo in tudi ivanški šolarji so včeraj sedli v šolske klopi. Posebej vznemirljivo in nepozabno doživetje je bilo za 213 prvošolčkov, ki so prvič prestopili prag šole in prvič zaslišali šolski zvonec.

"V naši občini je prvi šolski dan skupaj pričelo 1.652 učencev. Osnovno šolo Stična s podružničnimi šolami v Višnji Gori, Stični, Muljavi, Krki, Zagradcu in Ambrusu bo obiskovalo 1.249 učencev od tega 162 prvošolčkov, medtem ko bodo na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični in Podružnični šoli Temenica pouk obiskovali 403 učenci, med njimi 51 prvošolčkov," je v sporočilo za javnost zapisal Gašper Stopar z Občine Ivančna Gorica.

Učence je tudi letos prišel pozdravit župan Dušan Strnad, ki je prvošolčke obiskal na matičnih šolah v Šentvidu pri Stični in Ivančni Gorici ter na podružnični šoli v Višnji Gori. Kot smo poročali že pred dnevi, so pri višnjegorski šoli z letošnjim šolskim letom pridobili prizidek.

