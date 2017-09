Podaljšali rok za prijavo suše

2.9.2017 | 10:40

Foto: T.J.G., arhiv DL)

Ljubljana - Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da so rok za oddajo prijave škode po suši v letu 2017 podaljšali do petka, 8. septembra, in sicer do 12. ure. Prvotni rok se je sicer iztekel 31. avgusta.

"Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki ga je mogoče dobiti na spletni strani ali v sprejemni pisarni pristojne občine. Oškodovanci morajo izpolnjen in podpisan obrazec oddati v sprejemni pisarni pristojne občine, in sicer osebno. Upoštevane bodo tudi vloge, prispele po pošti, s poštnim žigom 8. september. Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev so na voljo pristojne kmetijske svetovalne službe," pravijo na ministrstvu.

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se ocenjuje škodo na kmetijskih kulturah, kot so koruza, travinje, vrtnine na prostem in njivski posevki, razen žit. Škodo lahko prijavljajo oškodovanci, ki so utrpeli škodo na navedenih kulturah, in ta znaša več kot 30 odstotkov. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID. Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1ha primerljivih površin. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

J. A.