Krkaši na pragu nove rokometne sezone, prva tekma prihodnji teden

2.9.2017 | 11:25

Novo mesto - Rokometaši Moškega rokometnega kluba (MRK) Krka počasi zaključujejo s pripravljalnim obdobjem in se že resneje spogledujejo s prvim tekmecem, ekipo RK Maribor Branik, ki v dvorano Marof prihaja prihodnjo soboto, 9. septembra, ko se znova začenja rokometni ples v 1. NLB ligi, so sporočili iz kluba.

Rokometaši so s pripravami začeli konec julija, pilili in stopnjevali formo tako na fizični kot tudi na taktični ravni. Trener ekipe še vedno ostaja Mirko Skoko, ki moštvo med prvoligaško druščino uspešno vodi že dobre štiri sezone, njegova desna roka bo tudi v prihajajoči sezoni Samo Jug, ki je sicer tudi trener mladinske ekipe.

Prijateljske tekme, mednarodni turnir

V času priprav na novo sezono je članska ekipa MRK Krka odigrala osem prijateljskih tekem, sredi avgusta pa je bil v sklopu pripravljalnega obdobja v Novem mestu organiziran tudi močan mednarodni turnir, ki je v dvorano Marof privabil tako zveneča imena kot številne rokometa željne obiskovalce.

Rezultati prijateljskih tekem:

HC Dobrogea Sud Constanta : MRK KRKA 29:19

MRK KRKA : RK Trimo 30:31

SKA Minsk : MRK RKKA 28:29

Turnir – KRKA 2017

MRK KRKA : RK CPL 34 : 38

MRK KRKA : Grundfos Tatabánya Kézilabda Club 21:32

RD Urbanscape Loka : MRK KRKA 22: 27

RK Trimo : MRK KRKA 29:23

MRK KRKA : RD Urbanscape Loka 28:27

V ekipi večinoma doma vzgojeni igralci

Priprave na novo sezono so na srečo vseh minile brez poškodb, trener Skoko tudi v bodoče pričakuje in upa, da bodo le-te zaobšle igralce, čeprav je v igri, kakršen je rokomet in kjer je veliko kontaktov, kaj takega v naprej težko predvideti. Je pa, generalno gledano, s pripravljalnim obdobjem zadovoljen.

Ekipa je kadrovsko popolna, se pa v klubu prvič srečujejo z odhodi domačih igralcev v druge klube, saj sta se od zelenega dresa po lanski sezoni poslovila Jan Jurečič in Aljaž Lavrič, v ekipi pa tudi ni več Kristjana Bezgovška in vratarja Klemna Nunčiča.

»V klub smo na novo pripeljali le dva igralca - Davida Bana in Jerneja Papeža, ki je v našem klubu pred časom že igral. V bistvu imamo zelo dobro ekipo. Prva postava je po mojem mnenju odlična, imamo menjave tako na krilnih položajih kot na položaju krožnega napadalca. Nisem pa povsem zadovoljen s pozicijo bekovskih položajev »s klopi«. Skozi te priprave sem poskušal poiskati še kakšnega na omenjeni poziciji, ki je v postavi, ampak zaenkrat sem mnenja, da je tukaj še nekaj rezerv. Ne bi pa se na tem položaju branil še kakšnega igralca, predvsem v smislu rotacij, oz. menjave«, je misli po pripravljalnem obdobju strnil trener Mirko Skoko, ki se v letošnji sezoni nadeja ponoviti lanski rezultat oziroma ga še izboljšati, v kolikor ne bodo fante pestile poškodbe.

Že v prvem krogu težak in nepredvidljiv nasprotnik

Kot že omenjeno, rokometna sezona 2017/18 se začenja prihodnjo soboto, 9. septembra. Novomeščani bodo pred domačim občinstvom gostili »vijoličaste« iz štajerske prestolnice, se pa dobro zavedajo, za kakšno moštvo gre, saj se je Branik okrepil tako po trenerski kot igralski plati, pravijo v novomeškem klubu.

»Upam, da se bomo na prvi tekmi gledalcem predstavili v najboljši možni formi in vknjižili prvi točki«, pred prvim izzivom letošnje sezone še pove Skoko.

Seveda si igralci tudi v letošnji sezoni želijo, da bi bile tribune dvorane Marof čim bolj napolnjene, saj jim podpora občinstva ogromno pomeni. Vabljeni torej na uvodno tekmo, ki bo v soboto, 9. septembra, ob 20. uri v Športni dvorani Marof.

J. A., foto: MRK Krka