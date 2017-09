Nova ekološka katastrofa v Zalogu?

2.9.2017 | 13:15

Parkirani tovornjaki minuli teden (Foto: M. Ž.)

Zalog - Ime Zaloga je po Sloveniji ponesel nedavni katastrofalni požar v obratu podjetja Ekosistemi, pred kratkim pa se je na naše uredništvo obrnil, kot je zapisal sam, razočaran občan, ki ugotavlja, da inšpekcijske službe spet ne delujejo. Tako je napisal: »Podjetje SWED-ROLL, Zalog 18, nima urejenih parkirnih površin za svoje veliko število tovornjakov. Tovornjake parkirajo kar po travnikih. Kdo je temu podjetju dal uporabno dovoljenje, če nima osnovnih pogojev za opravljanje transportne dejavnosti? Se bo v Zalogu, poleg požara na deponiji podjetja Ekosistemi, dogodila še ena dodatna ekološka katastrofa, ko olja in ostale strupene tekočine od tovornjakov pronicajo v podtalnico? Zalog in bližnje vasi dejansko stojijo nad podtalnico, ki se izteka v zbiralnike za pitje vode.« Dodal je, da je bil dopis že poslan na inšpektorat za okolje in prostor, vendar odziva ni bilo, zato ga je poslal ponovno.

Z ministrstva za okolje in prostor so odgovorili, da je Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor potrdila prejem anonimne prijave v zvezi z omenjenim parkiriščem 9. avgusta in da bosta inšpektor za okolje in naravo ter gradbeni inšpektor prijavo obravnavala v skladu z zakonskimi pristojnostmi in prioritetami dela inšpekcije za okolje in naravo oz. gradbene inšpekcije.

V podjetju Bello Transport, ki ima sedež v Straži in se ukvarja s prevozništvom na področju Evropske unije, so povedali, da so tovornjaki parkirani na njihovem zemljišču po kakšnih deset dni dvakrat na leto, in sicer med poletjem in okoli novega leta, v prihodnosti pa še tega naj ne bi bilo. Dodali so, da nikogar ne motijo, tako z vidika prometne varnosti kot tudi ekologije, saj ne obremenjujejo okolja.

Članek je bil 31. avgusta 2017 objavljen v Dolenjskem listu.

M. Ž.

