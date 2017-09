Sedem avtošol na Dolenjskem izbrisali iz registra

2.9.2017 | 15:00

Alojz Pavlič v avtošoli uči na beemveju serije ena, ki ima že 600.000 prevoženih kilometrov. Omeni, da je sam prevozil že kakšne tri milijone in pol kilometrov (verjetno je v to številko vštel tudi vse kilometre na motorju iz časov, ko je še tekmoval).

Alojz Rajšelj in Rade Lazič

»Nekaj se dogaja na področju avtošol, menda naj bi na območju Novega mesta licenco izgubilo 20 inštruktorjev,« nam je namignil Novomeščan. Ko smo zadevo raziskali, smo sicer ugotovili, da srž problema ni v tem, da bi inštruktorji izgubili licence, ampak v spremembi zakonodaje, ki zaostruje pogoje za delovanje avtošol oz. šol vožnje, kakor se uradno imenujejo.

Vodja sektorja za voznike na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) mag. Saša Jevšnik Kafol je pojasnila, da je 12. januarja letos začel veljati nov Zakon o voznikih, ki za večino obstoječih voznikov posebnih novosti ni prinesel, nekaj novosti se sicer nanaša na uskladitev z evropsko zakonodajo (kategorizacija vozniških dovoljenj in pogoji medsebojnega priznavanja vozniških dovoljenj), ključne spremembe pa se nanašajo na usposabljanje kandidatov za voznike.

ODGOVOR NA AFERO

»Največji del novosti v zakonu je posledica afere s šolami vožnje in pooblaščenimi organizacijami, ki je pred štirimi leti razkrinkala zelo pomanjkljive možnosti nadzora nad izvajanjem izobraževanja novih voznikov in voznikov povratnikov. Tako se je izkazalo, da so številni vozniki do izpita oziroma potrdil, da so opravili s strani sodišča določene delavnice, prišli mimo uradnih izobraževanj in ob pomoči podkupnin, pristojne službe pa so to zaradi takratne organizacije težko zaznavale. Prav tako je prihajalo do množičnega izigravanja pravil glede poslovanja nekaterih šol voženj in pooblaščenih organizacij, veliko je bilo sive ekonomije,« je pojasnila.

Novo zakon daje AVP več pristojnosti (tudi glede ugotavljanja prekrškov). »Na podlagi odkritih hujših kršitev pri strokovnih nadzorih lahko AVP izvede izbris šole vožnje iz registra šol vožnje, pri čemer ponovni vpis z istim zakonitim zastopnikom ali strokovno vodjo ni mogoč najmanj tri leta,« pove. Poleg tega so uvedli razširjen register šol vožnje, v katerem mora biti med drugim navedena lokacija funkcionalne površine ustrezno urejenega poligona, namreč veliko šol vožnje je kot poligone doslej navajalo kar neustrezna parkirišča kakšnega podjetja.

LE ŠE PROFESIONALNI UČITELJI

Zaostrili so tudi pogoje za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike, pri čemer sta med drugim pogoj ustrezno opremljena učilnica za odrasle in poslovni prostor za sprejem strank.

»Bistveno se spreminja ureditev delovnih razmerij učiteljev vožnje. Po predhodno veljavnih predpisih so bili lahko sodelavci neke šole vožnje zaposleni tako na podlagi pogodb o zaposlitvi kot na podlagi podjemnih pogodb, po novem zakonu pa je to razmerje mogoče le še na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. S tem se bo veliko lažje izvajal nadzor nad denarnim tokom. Šole so morale pogodbena razmerja z zaposlenimi urediti do 12. julija 2017,« pojasnjuje Jevšnik Kafol.

KADRA SPLOH NISO POZNALI

Nova je tudi določba, da zakoniti zastopnik šole vožnje ne more biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, pravni promet, premoženje ali ogrožanje varnosti prometa z zaporno kaznijo najmanj treh let. »Zakoniti zastopnik oz. strokovni vodja šole vožnje lahko po novem dela le v eni šoli vožnje. Pred tem to ni bilo omejeno in tako se je pri izvajanju strokovnih nadzorov izkazalo, da nekatere šole vožnje sploh niso poznale svojih strokovnih vodij,« izvemo.

Po novem morajo novinci v kategorijah A2 in A (motorna kolesa) opraviti dodatno usposabljanje za voznike začetnike, četudi so ta program pred tem že opravili za kategorijo B.

V Sloveniji zdaj lahko izvajajo programe šol voženj tudi tuje organizacije, o ceni izpita za vozniško dovoljenje zdaj odloča AVP (prej je ministrstvo), ministrstvo za infrastrukturo bo na podlagi izračunov in v sodelovanju z GZS sprejelo najnižjo ceno ure, ki jo bodo smele kandidatom ponuditi šole vožnje. »Na tej podlagi bo veliko lažje odkrivati nezakonite prakse glede denarnih tokov in dampinških cen.«

39 ŠOL VOŽNJE MANJ, NA DOLENJSKEM 7

Sicer je trenutno v Sloveniji registriranih 166 šol vožnje, pred uveljavitvijo novega zakona pa jih je bilo 39 več, kar pomeni 205. »Na Dolenjskem jih je bilo iz registra šol vožnje po uveljavitvi zakona izbrisanih sedem. Aktivnih šol vožnje na območju Novega mesta (kamor se uvrščajo tudi šole voženj iz Črnomlja, Metlike in Trebnjega) je trenutno devet,« še pove sogovornica iz AVP.

NIČ VEČ NELOJALNE KONKURENCE

Da bi izvedeli, kako na spremembe gledajo v eni izmed novomeških avtošol, smo se obrnili na Alojza Rajšlja, lastnika družbe Alfa-B. Kot inštruktor je v AMD Novo mesto začel delati leta 1976 (poleg redne zaposlitve), avtošolo pa je s prijateljem Francijem Draganom ustanovil leta 1990. Na srečanje je prišel tudi direktor Alfa-B Rade Lazič.

»Nova zakonodaja je zadeve zaostrila in to konkretno za nas pomeni, da ne moremo več imeti honorarnih delavcev, ki so pred tem delali po podjemnih pogodbah. Takih je bilo pri nas šest. Trende smo spremljali ves čas, zato zdaj nimamo težav z izpolnjevanjem pogojev, tudi kar se tiče vodje šole vožnje. Zdaj kandidate res poučujejo izobraženi inštruktorji, pri nas jih je 15,« sta pojasnila sogovornika, ki pozdravljata dejstvo, da je sprememba zakona odpravila nelojalno konkurenco.

»Pred tem so inštruktorji lahko odprli s. p., šlo je po sistemu en človek eno podjetje, in ker niso bili davčni zavezanci, so lahko imeli 22 odstotkov nižje cene kot mi. So pa kandidate pošiljali k nam na tečaje CPP, ker jih oni niso organizirali,« še izvemo. Po novem takšnih avtošol ni več, kajti zakonodaja je zelo striktna. Šola vožnje mora imeti vodjo, ki mora imeti zaključen najmanj visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in vse potrebne licence, dela lahko samo v eni avtošoli. Gre za pogoj, ki je po oceni sogovornikov povzročil precejšen osip avtošol.

»Tudi inštruktorje je težko dobiti,« potarna Lazič in doda, da ljudje pač nočejo delati nekje, kjer morajo biti na voljo od 4. ure zjutraj do 10. ure zvečer, odvisno od tega, kdaj si bo kandidat zaželel voziti. O plačah konkretno ni tekla beseda, sta pa oba poudarila, da ob dejstvu, da ena ura vožnje stane 24 evrov, ni taka, kot bi si jo zaslužili.

Celoten članek je mogoče prebrati v Dolenjskem listu z dne 31. avgusta.

Besedilo in fotografiji: Janja Ambrožič

