Blaž Janc postal najboljši igralec minule sezone

2.9.2017 | 12:15

Blaž Janc (Foto: M. L., arhiv DL)

Ljubljana - Trenerji Lige NLB in 1. DRL za ženske so tudi letos pred obema Superpokaloma Slovenije določili najboljša igralca in vratarja obeh lig za minulo sezono, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. V moški konkurenci sta največ glasov dobila novi član poljskih Kielc, Sevničan Blaž Janc (RK Celje Pivovarna Laško) in novi vratar celjanov Aljaž Panjtar, ki je v minuli sezoni odlično branil gol Urbanscape Loke.

Pri dekletih je najboljša igralka po mnenju trenerjev postala mlada slovenska reprezentantka Tjaša Stanko, ki je z Zagorjem osvojila naslov podprvaka, vratarka pa dolgoletna igralka Krima Mercatorja in naše izbrane vrste Miša Marinček.

J. A.