Dež ni ustavil mirnskih dobrodelnih tekačev

2.9.2017 | 16:00

Na Mirni so dopoldne pripravili dobrodelni tek po tukajšnji trim stezi Trimmigo. (Foto: J. S.)

Dobrodelnim športnim dejavnostim so se pridružili tudi najmlajši.

Tudi letos so prireditev pripravili v sodelovanju s Šolskim skladom Osnovne šole Mirna.

Mirna - Mirnskih prostovoljcev, združenih pod okriljem tukajšnjega Društva za šport, kulturo in turizem (DŠKT) Partizan ter v sodelovanju s Šolskim skladom Osnovne šole Mirna dopoldansko kislo vreme ni ustavilo. Kljub nekaj dežnim kapljam so namreč že peto leto zapored izpeljali dobrodelni tek po tamkajšnji trim stezi Trimmigo.

Tradicionalno namreč prvo septembrsko soboto na Mirni snujejo športno prireditev, ki jo obogatijo s pestrim spremljevalnim programom. »Pripravili smo teke za predšolske otroke ter za mlajše in starejše osnovnošolce, pa tudi tek za odrasle na šest kilometrov. Ob tem je potekal še pohod, na prizorišču pa smo pripravili spremljevalni program z različnimi poligoni in ogrevanjem,« pripoveduje predsednik Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Igor Kašič.

A v ospredju mirnske prireditve, ki jo prostovoljci snujejo več mesecev, ni tekmovalnost, temveč dobrodelnost. »Sredstva zbiramo prek sponzorjev, ki nakažejo denar, in s prostovoljnimi prispevki na prireditvi. Vsa zbrana sredstva gredo v celoti v sklad teka,« pojasnjuje organizatorka mirnskega dobrodelnega teka Neža Finžgar.

Prostovoljci se namreč vsako leto povežejo s skladom mirnske osnovne šole. Sponzorska sredstva bodo letos namenili sofinanciranju nakupa sobnega dvigala za potrebe osnovne šole s prilagojenim programom pri osnovni šoli Mirna, kjer imajo tudi gibalno ovirane učence, nekatere celo nepokretne. »Dvigalo je res v veliko pomoč varuhom negovalcem oziroma vsem, ki se s temi učenci ukvarjajo, kajti dvigati te otroke je zelo težko,« pove ravnateljica osnovne šole Mirna Anica Marinčič.

Prostovoljne prispevke, ki so jih zbrali na današnji prireditvi, pa bodo namenili za mirnske enostarševske družine z več otroki, ki se soočajo s socialno stisko. »Otroci so najbolj ranljiva skupina in najbolj potrebni pomoči, zato zanje nikoli ni odveč žrtvovati kakšno uro časa ter tudi ljudem priti in donirati sredstva,« o pomenu dobrodelne prireditve, ki vsako leto sovpada z začetkom novega šolskega leta, ki lahko pomeni tudi velik finančni zalogaj, še pravi Finžgarjeva.

J. S.

