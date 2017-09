Zagorela armaturna plošča; zapeljal v jarek

2.9.2017 | 19:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes ob 12.57 je na AC Ljubljana - Novo mesto pred izvozom Novo mesto-zahod zagorelo v predelu armaturne plošče osebnega vozila. Požar je začel gasiti voznik, dokončno pa so ga pogasili gasilci GRC Novo mesto. Gasilci so še odklopili akumulator in pomagali avtovleki.

Ob 10.21 je na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo v jarku. Posredovali so gasilci PGD Stična, Grosuplje in GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi poškodovanega voznika. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Podrti drevesi

Ob 12.01 je podrto drevo oviralo promet na cesti Repče - Odrga v občini Trebnje. Drevo je razžagal in odstranil delavec komunalnega podjetja.

Ob 13.09 je na relaciji Mala Loka - Čatež v občini Trebnje drevo padlo čez cesto na električne vodnike. Posredovali so dežurni delavci komunale in elektro podjetja.

J. A.