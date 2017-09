Avto trčil v obcestno ograjo

3.9.2017 | 07:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 20.32 je v Rumanji vasi v občini Straža osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v obcestno ograjo. V nesreči se je voznik telesno poškodoval. Reševalci Zdravstvenega doma Novo mesto so ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega in razsvetljevali mesto nesreče.

Podrto drevo na cesti

Včeraj ob 19.57 je na cesti Dobruška vas—Vinji vrh v občini Škocjan podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Grmovlje so drevo razžagali in odstranili.

Kje danes ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije in sicer:

- od 7. ure do 9. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Metlika;

- od 9. ure do 10. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Poslovna cona Metlika;

- od 12. ure do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Petrol Semič in TP Semi;

- od 15. ure do 17. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Ob križišču.

L. M.