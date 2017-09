Doktoriral prvi Jordanec, zato obisk častnega konzula Jordanije

3.9.2017 | 07:50

Novo mesto - Te dni je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu gostila častnega konzula hašemitske kraljevine Jordanije Samirja Amarina.

Na fakulteti je namreč potekal prvi zagovor doktorske disertacije tujega študenta iz Jordanije. Sameer Mohammed Majed Dandan je kot prvi doktorski študent iz tujine uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Stakeholder Satisfaction with Competencies Transfer in the Framework of Educational Policy Elements«. Ta je nastala pod mentorstvom doc. dr. Daniela Klimovskega, ki prihaja iz Comenius University, Slovaška in izr. prof. Dr. (Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran.

Častni konzul je po zagovoru izrazil veselje in zadovoljstvo nad uspešno obranjeno doktorsko disertacijo ter pozdravil možnost izobraževanja tujih študentov na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu.

Visoki obisk tako predstavlja priložnost za vzpostavitev uspešnega mednarodnega akademskega sodelovanja Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu tudi z Jordanijo, s čimer fakulteta krepi svoje mednarodno delovanje.

L. M., foto: FOS

