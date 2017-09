V Ribnici danes že 42. sejem suhe robe in lončarstva

3.9.2017 | 10:20

Pestra ponudba na ribniškem sejmu bo gotovo tudi letos. (Foto: M.L.S., arhiv DL)

Ribnica - V Ribnici bo danes, kot vedno na prvo septembrsko nedeljo, vrata odprla tradicionalna etnografska prireditev Ribniški smenj, ki jo pripravlja Turistično društvo Ribnica. Dogodek poteka v okviru Ribniških dnevov, ki se začnejo s kulturno obarvanimi Grajskimi dnevi in sklenejo prav s sejmom suhe robe in lončarstva.

Prireditev se je v zadnjem desetletju razvila v večdnevno dogajanje, imenovano Ribniški dnevi, iz leta v leto pa privablja več obiskovalcev. V zadnjem desetletju so jih zabeležili že preko 50 tisoč, število stojnic pa se je povzpelo tudi nad petsto, pravijo v Turističnem društvu Ribnica.

Pred odprtjem sejma bodo obiskovalci lahko spremljali semanji sprevod po Glavni ulici, po odprtju pa bodo na gradu izvedli suhorobarske igre. Potekale bodo številne aktivnosti. Plezalni klub Ribnica pripravlja vzpon na zvonik cerkve sv. Štefana, na 18. Rokodelskem festivalu pa se bo predstavilo 65 rokodelskih centrov, katerih člani bodo ponazorili stare tehnike izdelovanja suhe robe in lončarstva. Večer bo sicer športno obarvan, na nogometni tekmi se bodo pomerili veterani Olimpije in Ribnice.

Zaradi sejma bo danes do 24. ure v osrednjem delu mestnega naselja Ribnica zaradi 42. ribniškega sejma zaprte občinske ceste in parkirišča. V času popolne zapore dostop z vozili do središča Ribnice ne bo mogoč. Za ostale ulice in za okoliške kraje bo možen dostop z vozili po vzporednih cestah.

V času zapore bo zagotovljeno začasno nadomestno avtobusno postajališče na Merharjevi ulici v bližini Gasilskega doma Ribnica. Udeležence v prometu prosimo, da v času zapore upoštevajo postavljeno začasno prometno signalizacijo

Sejem suhe robe in lončarstva ima v Ribniški dolini dolgo in bogato tradicijo. Prvi sejmi so se odvijali v 16. stoletju, ko so imeli ribniški tržani s cesarskim dovoljenjem tedenske sejme kot posebno trško svoboščino. Predhodnik današnjih dogodkov v začetku septembra je bil v 60. letih Ribniški festival, ki ga je v 70. letih zamenjal semenj, so še zapisali organizatorji.

Turistično društvo Ribnica zadnja leta s pomočjo občine in drugih ustanov poleg sejemskega dogajanja oživlja tudi kulturni utrip, denimo s poletnimi Grajskimi večeri, ki se odvijajo v ribniškem Gradu vsak petek v juliju in avgustu in predstavljajo uvod v Ribniške dneve.

L. M.