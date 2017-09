Integral bo tri šolska leta vozil metliške šolarje

3.9.2017 | 13:05

Stisk rok po podpisu pogodbe.

Metlika - Pred začetkom šolskega leta je župan Občine Metlika Darko Zevnik podpisal pogodbo za opravljanje prevozov šoloobveznih otrok s podjetjem Integral voznik, d. o. o., Novo mesto.

Okvirna vrednost storitev, to je opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za OŠ Metlika, OŠ Podzemelj in OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za šolska leta 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020 je za celotno obdobje trajanja pogodbe znašala dobrih 695 tisoč evrov z DDV.

Kot pove župan Zevnik, bo prevoznik za potrebe osnovnih šol po vseh relacijah opravil 531 km dnevno ter zagotovil varen prevoz 334 šoloobveznim otrokom s tehnično brezhibnimi vozili, za katera ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje, ki jih določajo predpisi za prevoz skupine otrok in ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

L. M., foto: Občina Metlika