Šmarječani so včeraj telovadili v Piranu

3.9.2017 | 11:30

Šmarješka skupina je štela okrog petdeset zbranih. Na sliki: ob jutranjem prihodu v Piran.

Piran, Šmarješke Toplice - Piran je včeraj preplavila oranžna barva. Na 9. vseslovenskem srečanju skupin Šole zdravja Telovadimo v Piranu 2017, ki se je ga je udeležilo preko tisoč telovadcev iz vse Slovenije, so kot že nekaj let sodelovali tudi člani skupine Šole zdravja iz Šmarjeških Toplic.

Dobre volje so se zgodaj zjutraj z avtobusom v deževnem vremenu odpravili z Dolenjske, a na Primorsko so prinesli sonce. Pogled na Tartinijev trg v Piranu, kjer je potekala telovadba, je bil navdušujoč - vsi zbrani v oranžnih majčkah, saj je zaščitni znak Šole za zdravje oranžna barva.

Zdenka Katkič in Nikolay Grishin.

Pod vodstvom Nikolaya Grishina, idejnega vodjo in ustanovitelja Društva šola zdravja, ki je zbrane kot vedno pozdravil pod mavričnim dežnikom, so širši javnosti prikazali jutranjo telovadbo 1000 gibov, ki jo že okrog tri tisoč članov vsako jutro izvaja po celi Sloveniji. Telovadba je primerna za vse generacije, saj ob navodilih dr. Grishina vsak lahko pol ure nemoteno telovadi ter svoj dan začne prijetno in zdravo. Vaje so vaje enostavne in primerne za ljudi vseh starosti.

Skupine se zbirajo vsako jutro ob 7.30 na kakšnem travniku, športnem igrišču, v parku, ob reki ali ob morju in 30 minut telovadijo, potem pa se običajno zadržijo še v prijetnem pomenku, saj se med sodelujočimi kaj kmalu spletejo prijateljske vezi. Tako je tudi v šmarješki skupini, ki šteje že blizu 40 članov in jo vodi Dunja Gartnar. Vsako jutro se zbira v parku šmarjeških Term in v svojo družbo vabi vse, ki bi želeli dan začeti z dobro voljo in hkrati nekaj postoriti za svoje dobro počutje in zdravje.

Zbrane »oranževce« v Piranu, ki so jih za začetek navdušili odlični nastopi skupine Flip, so pozdravili piranski župan Peter Bossman, vodja obalne podružnice Ema Perkovič ter predsednica Društva šola Zdravja Zdenka Katčič. Med udeleženci je bilo še nekaj županov, tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Dobro razmigani in po skupinski fotografiji so si telovadci lahko z vodiči ogledali mesto Piran, ki ima kar nekaj muzejev, cerkva, akvarij itd., nekateri so se po Piranskem zalivu zapeljali s turističnimi ladjicami, spet drugi so raje izbrali kopanje. Vsak je užival, kot je želel.

Šmarješka skupina - spomnimo, da se je spomladi izkazala kot odlična organizatorica 4. slovenskega srečanja Društva šola zdravja v Šmarjeških Toplicah - je izlet nadaljevala z ogledom Škocjanskih jam, čudovitim naravnim spomenikom, ki je vpisan v Unescov seznam svetovne dediščine. Škocjanske jame so navdušile tako tiste, ki so jih videli prvič, kot tiste, ki so se po njih sprehodili že večkrat. Polni dobre volje, lepih doživetij in vtisov, ter zadovoljni, da jim je bilo naklonjeno tudi lepo vreme, so se Primorske pozno popoldne vrnili domov. Seveda je na avtobusu - za brezplačni prevoz so poskrbele Krkine Terme, za kar so jim hvaležni - donela tudi lepa slovenska ljudska pesem.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija