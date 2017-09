Na Dolenjskem je zapuščenih mačk iz leta v leto več

3.9.2017 | 15:00

Vesna Plavec v mačkarni.

Novo mesto - V odnosu do živali se kaže tudi naš odnos do sočloveka in kot opažajo v Društvu za zaščito živali Novo mesto, ta ni najboljši. Vesna Plavec, predsednica društva, pravi, da je opozarjanje lastnikov na odgovornost do živali, ki si jih izberejo, nikoli končano delo.

O tem priča tudi vse več zapuščenih mačk na našem koncu, tako v samem centru mesta, kot na vrtovih Ragovske ulice, na Drski, ter v bolj vinogradniških območjih. Tu je zelo problematična Trška gora, Ljuben, Straška gora, itd. »Res so se preveč namnožile. Letos bomo imeli projekt odlova nikogaršnjih mačk na Trški gori, kjer se mački čez poletje, ko imajo super pogoje in veliko hrane od vikendašev, namnožijo, zima pa je zanje lahko usodna. Seveda se člani društva potem srečujemo s težavo, kam s temi mucki,« pove Plavčeva.

Vesna Plavec.

V konjeniškem centru Češča vas imajo urejene hišice za prostoživeče mačke in zunanji hlev, kamor namestijo do štiri mačje mladiče. V centru mesta so lani pri vhodu v atrij LokalPatriota uredili mačkarno, kjer mucam redno nudijo svežo hrano, vodo in zatočišče pred mrazom. Predvsem v spomladanskem in jesenskem času za večino mačjih mladičev poskrbijo začasni skrbniki, ki pa jih vedno primanjkuje

PROBLEM MAČJA KUGA

V društvu najprej uredijo te stvari, saj živali bodočim lastnikom oz. tistim, ki jih sprejmejo začasno, vedno oddajajo veterinarsko oskrbljene, torej cepljene, sterilizirane oz. kastrirane in razparazitirane. Cepljenje proti kužnim boleznim je nujno, saj je po besedah Plavčeve prav letos zelo v porastu mačja kuga. »Mucek izgubi apetit, bruha, bolezen hitro napreduje in veliko mačk pogine, še zlasti so za to bolezen dovzetni mladiči, ki še nimajo povsem razvitega imunskega sistema,« pove. Več zapuščenih mačk je tudi v času poletnih dopustov.

Da Društvo za zaščito živali Novo mesto lahko opravlja svoje poslanstvo, potrebuje seveda denar. Financira se s članarinami, prostovoljnimi prispevki in prihodki od dohodnine, del katere jim namenijo posamezniki. Nekaj podpornikov imajo, a potrebovali bi jih več. Na treh različnih krajih v Novem mestu lahko najdete njihove skrinjice, kamor lahko donirate prostovoljne prispevke ali pa denar nakažete na njihov tekoči račun. Vse podatke najdete na njihovi Facebook strani. »Hrano pa lahko prinesete ali kupite v trgovini Mr.Pet. Hrano namenimo hraniteljicam prosto živečih mačk ali pa jo podarimo ljudem, ki nimajo veliko sredstev,« pove Plavčeva.

Da se problem množenja mačk brez nadzora pravočasno ustavi, jih je treba pravočasno sterilizirati oz. kastrirati.

Društvo se je letos že tretje leto prijavilo na občinski razpis za pridobitev sredstev. Denar namenijo za subvencioniranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk. Na ta način občanom Novega mesta omogočijo posege po nižji ceni, in sicer je letos to 30 evrov za sterilizacijo in 28 evrov za kastracijo, redne cene posegov pa se sicer gibljejo okoli 80 evrov. »Večini je to veliko denarja, a se je potrebno zavedati, da gre za enkratni znesek in da je zaenkrat to najbolj učinkovita in humana metoda za preprečevanje nezaželenih legel, ki se jih ljudje po navadi znebijo na različne načine ali pa računajo na to, da bo zanje poskrbela narava: mačke poginejo zaradi bolezni, odnese jih lisica, povozi jih avto…,« pove Plavčeva.

Besedilo in foto: L. Markelj