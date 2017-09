Mirnopečani radi telovadijo na zunanjem fitnesu

3.9.2017 | 18:15

Mirna Peč - Pred časom je občina za staro šolo, pri šolskih igriščih, uredila zunanji fitnes. Vsi, željni vadbe na različnih orodjih - na voljo jih je devet in sicer potisk s prsi in poteg na prsi, gugalnica, eliptično kolo, potisk z nogami, upogib trupa pod naklonom, multifunkcijske palice, jahač, paralelne palice ter vodoravna lestev - se tam radi rekreirajo.

Občina, ki želi za šolo v bližnji prihodnosti oblikovati nekakšen športni park, saj tam že obstaja travnato igrišče, v načrtu pa so tudi igrišče za odbojko na mivki, kak poligon ipd., se je lani javila na razpis šolskega ministrstva. A ker je bila vrednost njihove investicije prenizka, so bili zavrnjeni. Zato so se po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc Križan odločili kar sami vzeti stvari v roke. Fitnes so plačali sami, investicija z gradbeni deli pa je občino stala okrog 14 tisoč evrov. Naprave je postavilo podjetje EKOGRID d.o.o. iz Maribora.

Že lani je občina na lastne stroške tam napeljala oz. uredila tudi vodo in elektriko. Kot pove Klemenčeva, v kratkem pri fitnesu postavijo še opozorilne table in upajo, da bo to zadostovalo in se ne bodo našli kaki objestneži in vandali, ki bi ta orodja, namenjena res vsem občanom, uničevali. Marsikje drugje se je to namreč dogajalo in so bili prisiljeni postaviti kamere. »Bo pa treba na nek način omejiti dostop z avtomobili na samo igrišče, saj se nekateri tja vozijo, tudi ponoči, nemalokrat celo z štirikolesniki, skratka kaj takega na športne površine ne sodi,« meni direktorica občinske uprave.

Besedilo in foto: L. Markelj

